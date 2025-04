Apple waarschuwt iPhone-gebruikers in 92 landen voor spywareaanval

Apple heeft iPhone-gebruikers in 92 landen gewaarschuwd voor een spywareaanval. Het bedrijf geeft geen details. Het gaat om individuele aanvallen, gericht op specifieke personen. Er is niets over de aanval bekend.

De notificatie kwam woensdagavond negen uur Nederlandse tijd bij een onbekend aantal iPhone-gebruikers binnen, meldt TechCrunch. In het bericht stond: "Apple heeft gedetecteerd dat u het doelwit bent van een spywareaanval die de iPhone op afstand probeert te compromitteren." Bij vorige soortgelijke meldingen noemde Apple dat nog 'door landen gesponsorde aanvallen', maar nu is die bewoording aangepast.

Het bericht gaat verder met de waarschuwing om de melding serieus te nemen. "Deze aanval is waarschijnlijk specifiek op jou gericht vanwege wie je bent of wat je doet. Hoewel het nooit mogelijk is om absolute zekerheid te bereiken bij het detecteren van dergelijke aanvallen, maar Apple heeft veel vertrouwen dat dit klopt."

Apple stuurt zulke meldingen een paar keer per jaar, hoewel het uitzonderlijk is dat de melding in één keer naar gebruikers in zoveel landen gaat. De melding verwijst naar een supportpagina met dingen die gebruikers kunnen doen om zich te beschermen.