Thuiswinkel.org brengt als proef kosten in rekening bij misbruik recht op retour

Thuiswinkel.org start een pilot om misbruik van het herroepingsrecht tegen te gaan. Producten worden hierbij onder andere van een sticker voorzien en als consumenten deze verwijderen, moeten ze een bedrag betalen na terugsturen van het product.

Verschillende webwinkels gaan het Retourvignet gebruiken als onderdeel van de pilot van Thuiswinkel.org, de branchevereniging van de webwinkelsector. Het gaat hierbij om een sticker die verandert als deze verwijderd wordt. Daarnaast is er een tag met label in verschillende grootten die niet opnieuw vastgemaakt kan worden.

Het idee is dat het niet nodig is om de sticker en tag te verwijderen om een kledingstuk te passen of een product te proberen. Verwijdert de klant de sticker of tag toch binnen de herroepingsperiode, dan wordt een bepaald bedrag in rekening gebracht. De maatregelen moeten voorkomen dat klanten misbruik maken van het herroepingsrecht door producten een keer te dragen of te gebruiken en daarna terug te sturen.

Consumenten kunnen een via internet tot stand gekomen koopovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen annuleren. Dit is bedoeld als bedenktijd, maar sommige klanten maken hier misbruik van door bijvoorbeeld een kledingstuk voor een feest aan te schaffen en nadien terug te sturen, zonder de intentie gehad te hebben het product te kopen. Thuiswinkel.org gaat de test met het Retourvignet over enkele maanden evalueren.

Onlinemerkkleding.nl meldt al langer met de labels te werken en hier 30 eurocent per label voor te betalen, al zou de prijs nu lager liggen. De webwinkel claimt jaarlijks voor 10.000 euro aan kleding weg te moeten gooien omdat die onverkoopbaar is nadat klanten de kleding gedragen hebben. Het bedrijf neemt kleding zonder tags niet terug.