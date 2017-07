Chinezen quantumteleporteren fotonen naar satelliet

Een groep Chinese onderzoekers is erin geslaagd de quantuminformatie van verstrengelde fotonen te teleporteren naar een satelliet in een baan om de aarde. Daarmee hebben ze het afstandsrecord voor quantumteleportatie verbeterd.

Quantumteleportatie werkt door de quantuminformatie van het ene verstrengelde deeltje naar zijn evenknie te versturen. Daarbij wordt dus niet het deeltje zelf fysiek getransporteerd, maar alleen alle informatie waarmee dat deeltje wordt beschreven. Het Chinese team heeft zijn experiment gerealiseerd met behulp van een satelliet die in een baan om de aarde werd gebracht en elke dag op hetzelfde tijdstip boven dezelfde plek op aarde langskwam. Deze Micius-satelliet heeft een fotonenontvanger aan boord die de quantumtoestanden van ontvangen fotonen kan meten.

De onderzoekers hebben vanaf een basis in Tibet, op een hoogte van ongeveer vier kilometer om zoveel mogelijk atmosferische storingen te vermijden, verstrengelde fotonen naar de satelliet gestuurd. Door steeds één foton van de verstrengelde paren naar de satelliet te sturen, hadden ze na 32 dagen miljoenen fotonen naar de satelliet gestuurd. Door vervolgens de quantumtoestand van het foton op het grondstation te meten, teleporteerden ze de quantumtoestand naar het verstrengelde foton in de satelliet. Dat is volgens de onderzoekers in totaal 911 keer gelukt. De afstand varieerde daarbij van 500km tot 1400km.

Daarmee hebben de onderzoekers niet alleen een afstandsrecord gevestigd, maar ook de eerste quantumteleportatie naar een satelliet in een baan om de aarde gerealiseerd. Het experiment zou onder meer quantumencryptie tussen satelliet en een grondstation mogelijk maken.