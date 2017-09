Wetenschappers houden videogesprek via beveiligd quantumcommunicatienetwerk

Vrijdag voerden Chinese en Oostenrijkse wetenschappers het eerste videogesprek via een beveiligd quantumcommunicatienetwerk. Daarbij maakten ze gebruik van een satelliet die een jaar geleden werd gelanceerd.

Het gesprek vond volgens Der Standard plaats tussen de twee leiders van Chinese en Oostenrijkse wetenschapsacademiën, respectievelijk Chunli Bai en Anton Zeilinger. De Oostenrijkse krant schrijft dat dit de eerste poging was om een dergelijk gesprek via het netwerk te voeren. Door gebruik van de satelliet is het mogelijk om via quantum key distribution beveiligde communicatie over een langere afstand mogelijk te maken, zo luidt een bijgaand bericht. De prestatie zou een verdere stap zijn in de richting van quantuminternet.

De satelliet, genaamd Micius, werd een jaar geleden gelanceerd. Hij is in een baan om de aarde op een hoogte van 500km. Om communicatie mogelijk te maken, wordt eerst een versleutelde boodschap opgesteld aan de hand van een sleutel. De inhoud wordt vervolgens verzonden via een normaal communicatienetwerk. De verzender stuurt de sleutel in een reeks fotonen naar de satelliet, die deze daarna weer doorstuurt naar de ontvanger. Op die manier komt de die in bezit van de sleutel en kan decryptie plaatsvinden.

Quantumencryptie staat bekend als zeer veilig en bestand tegen interceptie. Het observeren van communicatie verandert namelijk de staat van de verstuurde fotonen. De Micius-satelliet wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, zo slaagden onderzoekers er onlangs in om de quantuminformatie van verstrengelde fotonen er naartoe te teleporteren.