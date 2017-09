'Scrapingsite van Rus met 4,3 miljoen bestanden schendt privacy'

In samenwerking met een Nederlandse onderzoeker heeft RTL Nieuws de site docplayer onderzocht, die 4,3 miljoen documenten zou hosten. De site verzamelt die door andere sites te scrapen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens schendt de site daarmee de privacy van personen.

De toezichthouder reageert net als met de politie en het NCSC tegenover RTL Nieuws. Volgens de organisaties is wat de site doet niet toegestaan. Niet alleen zou de privacy worden geschonden, maar ook zou het auteursrecht in het geding komen omdat de bestanden zonder toestemming aan de verzameling van de site worden toegevoegd. RTL schrijft dat er onder meer ingevulde belastingaangiftes van Nederlanders op de site te vinden zijn.

De nieuwsorganisatie werkte samen met onderzoeker Sijmen Ruwhof, die een blogpost aan zijn bevindingen heeft gewijd. Daarin maakt hij een schatting van de omvang van de site en de inkomsten. Zo zou het verkeer de via whois-informatie gevonden Russische eigenaar ongeveer een miljoen dollar per jaar kunnen opleveren. Op de site zouden vooral pdf- en Office-documenten te vinden zijn. Er is een uploadfunctie, maar volgens Ruwhof werkt deze niet en is de site er alleen op gericht dat bezoekers inkomsten opleveren via advertenties.

Docplayer en zustersite slideplayer zouden wel een goed werkende takedown-procedure hebben waarmee bepaalde bestanden verwijderd kunnen worden. Ruwhof schrijft dat het gehele netwerk van sites zich uitstrekt over 45 domeinen in 19 verschillende landen. Hosting zou in Duitsland plaatsvinden op 42 servers. Het lukte RTL Nieuws niet om een reactie van de Russische eigenaar te krijgen.