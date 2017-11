Minister: geen actie tegen scrapingsite van Rus met 4,3 miljoen bestanden

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de regering geen stappen zal ondernemen tegen de scrapingwebsite van een Rus, waarop 4,3 miljoen bestanden zouden staan, waaronder bestanden met persoonsgegevens.

In reactie op de vraag van D66-Kamerlid Verhoeven of de minister van plan is om actie te ondernemen tegen de website, zegt Grapperhaus dat het kabinet aan een vrij en open internet hecht. Vanuit die opvatting zegt de minister dat het niet de voorkeur verdient om via Google de gegevens op de website onbereikbaar te maken. Hij vindt dit onder meer onwenselijk, omdat daarmee de gegevens nog niet van het internet zijn verdwenen.

Grapperhaus noemt verder de mogelijkheid voor individuen om een verwijderverzoek in te dienen bij zoekmachines, om zodoende de zoekresultaten met eventuele persoonsgegevens te laten verwijderen. In zijn antwoord noemt de minister verder geen acties die zijn ministerie gaat ondernemen tegen de website.

De minister noemt het een 'kwalijke zaak' dat de documenten van personen inclusief persoonsgegevens online staan op de scrapingwebsite, maar daarbij stelt hij dat het niet op voorhand is vast te stellen dat de gegevens illegaal zijn verkregen. Volgens de minister lijkt het erop dat de bestanden bewust of onbewust door gebruikers op internet zijn geplaatst.

De minister wijst ook op de mogelijkheid van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, om op te treden bij schendingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Grapperhaus geeft daarbij meteen aan dat de wet het voor de toezichthouder waarschijnlijk niet mogelijk maakt om in te grijpen, omdat de regels alleen ruimte aan de AP bieden om op te treden als de verantwoordelijke in Nederland is gevestigd en gebruikmaakt van de middelen die zich in Nederland bevinden.

De toezichthouder stelde eerder al dat wat de site doet, zonder meer niet is toegestaan. Niet alleen zou de privacy worden geschonden, maar ook zou het auteursrecht in het geding komen omdat de bestanden zonder toestemming aan de verzameling van de site worden toegevoegd.

Het gaat om de website docplayer, en in mindere mate de zustersite sideplayer. Deze websites verzamelen de gegevens door andere website te scrapen. Volgens onderzoeker Sijmen Ruwhof, die eerder een blogpost aan zijn bevindingen over de website wijdde, hebben de websites wel een goed werkende takedown-procedure waarmee bepaalde bestanden verwijderd kunnen worden. Ruwhof schrijft dat het gehele netwerk van sites zich uitstrekt over 45 domeinen in 19 verschillende landen. Hosting zou in Duitsland plaatsvinden op 42 servers.

Volgens een schatting van de omvang van de site en de inkomsten, zouden de websites de Russische eigenaar een miljoen dollar per jaar kunnen opleveren. Op de site zouden vooral pdf- en Office-documenten te vinden zijn.