Door Olaf van Miltenburg, donderdag 4 mei 2017 21:26, 17 reacties • Feedback

Gemeenten handelen voorbarig met het maken van plannen om stemmen via internet met een app te testen. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de gemeentes Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard laten weten.

SP-kamerlid Van Raak vroeg om een reactie van de minister van Binnenlandse Zaken na een bericht van RTV Oost dat Almelo het plan had opgevat om stemmen per app te testen bij de volgende verkiezingen. Ook vier andere gemeenten zouden hier aan mee willen doen.

De minister bleek niet van de plannen op de hoogte te zijn, maar maakte duidelijk dat er geen sprake kan zijn van het initiatief: "Hoewel ik uiteraard waardering heb voor het feit dat gemeenten willen meedenken over de wijze waarop het stemmen in Nederland in de toekomst zou moeten worden geregeld, ben ik van mening dat de genoemde gemeenten hier prematuur handelen. Wil een proef, in welke vorm dan ook, met elektronisch stemmen zinvol zijn dan dient vooraf duidelijk te zijn welke eisen er door de rijksoverheid gesteld zijn aan de systemen die gebruikt worden."

Plasterk herhaalde het standpunt van het kabinet dat er veel risico's aan kleven: "Die risico’s zijn de afgelopen periode alleen maar toegenomen, als gevolg van cyberdreigingen. Het is zeker niet te verwachten dat die tendens de komende tijd zal afnemen."