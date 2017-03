Door Bauke Schievink, zaterdag 18 maart 2017 08:53, 27 reacties • Feedback

De Amerikaanse autoriteiten hebben een man gearresteerd die met een bericht op Twitter een epileptische aanval veroorzaakte bij een journalist van Newsweek. De bewuste tweet bevatte een automatisch afspelende video met flikkerende beelden.

Een woordvoerder van de FBI liet aan de media weten dat er vrijdagochtend een man is gearresteerd in de zaak rondom de Newsweek-journalist Kurt Eichenwald, zo meldt onder andere de Amerikaanse krant Dallas Morning News. Deze man, waarvan de naam niet is bekendgemaakt, had in een tweet gericht aan de journalist een epilepsie-inducerende video geplaatst.

Vooralsnog is niet duidelijk gemaakt op welke gronden de verdachte is aangeklaagd. Volgens de Dallas Morning News gaat het om verscheidene aanklachten, waardoor de tweet waarschijnlijk niet het enige zal zijn waarvoor de verdachte voor de rechter moet verschijnen. Eichenwald zelf stelt dat de verdachte hem afgelopen december de video heeft gestuurd met de bedoeling om een epileptische aanval te induceren.

Overigens stelt de Newsweek-journalist dat er nog eens veertig anderen zijn die ook een dergelijke video naar hem hebben gestuurd. De accountnamen van deze Twitter-gebruikers zijn overhandigd aan de FBI, maar onduidelijk is of de betrokken personen ook al zijn geïdentificeerd.