Win tickets voor de tentoonstelling 'Hello, Robot.' in Design museum Gent

Robots zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Figureerden zij vroeger vooral als held of schurk in sciencefictionfilms, tegenwoordig worden ze steeds vaker in de praktijk gebruikt. Zo kent iedereen robotstofzuigers en andere huisrobots, maar er wordt ook druk geëxperimenteerd met mensachtige robots als Pepper en NAO. In de industriële wereld zijn robots zelfs onmisbaar geworden. Reden genoeg voor het Design museum Gent om een bijzondere tentoonstelling te organiseren.

In de tentoonstelling 'Hello, Robot. Design tussen mens en machine’ wordt de plaats van robots in ons leven belicht. De tentoonstelling bestaat uit een flinke verzameling objecten. Zo is er aandacht voor sociale robots, artistieke installaties, videofragmenten, computergames en industriële robots. Aan de hand van deze objecten worden verschillende sectoren onder de aandacht gebracht en zien we de rol van robots op het gebied van gezondheid, entertainment, architectuur, voeding, de militaire sector en de persoonlijke leefwereld van de bezoeker.

Ook de ethiek rondom robots wordt behandeld. De bespreking van de ethiek is belangrijk, aangezien onze relatie tot robots tweeslachtig is. De discussie over robots beweegt zich tussen hoop en angst, tussen euforie en kritiek, tussen utopie en dystopie. Bovendien: in welke mate willen we afhankelijk zijn van technologie? Willen we dat robots zorgen voor onze kinderen of onze ouderen?

