Gerucht: HTC U11+ had Google Pixel 2 XL moeten worden

De HTC U11+ had de Google Pixel 2 XL moeten worden. Dat meldt techsite The Verge op basis van een anonieme bron. Het was al langer bekend dat HTC wel een grotere Pixel voor release dit jaar in ontwikkeling heeft gehad, maar Google schrapte die eerder dit jaar.

De HTC U11+ zou zijn ontwikkeld onder de codenaam 'muskie', meldt The Verge. Google heeft de release van de smartphone geannuleerd en koos in plaats daarvan voor LG's variant met de codenaam 'taimen'. HTC zou wel veel elementen hebben aangepast voor een release onder eigen merk.

De U11+ heeft gemeen met de Pixel-telefoons dat de vingerafdrukscanner rond is en op de achterkant zit, iets dat bij HTC-telefoons in jaren niet zo is geweest. De U11 heeft een langwerpige scanner onder het scherm zitten. Pixel-telefoons hebben eveneens een ronde scanner op de achterkant. Ook het 6"-scherm met 18:9-verhouding komt overeen, maar de schermresolutie en -techniek verschillen. De U11+ heeft een lcd, terwijl alle Pixel-telefoons tot nu toe oledschermen hebben. Bovendien is de achterkant van glas, terwijl Pixel-telefoons een ontwerp hebben met een achterkant die grotendeels van metaal is.

Google brengt de Pixel 2 XL over twee weken in diverse Europese landen uit, terwijl de telefoon enkele weken geleden verscheen op de Amerikaanse markt. De HTC U11+ verschijnt in december in de Benelux. Tweakers publiceerde donderdag een preview van de U11+ met halfdoorzichtige achterkant.