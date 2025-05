Nacon toont op 12 juli gameplaybeelden van Test Drive Unlimited Solar Crown

Uitgever Nacon zegt op 12 juli om 19.00 uur de eerste gameplaybeelden van Test Drive Unlimited Solar Crown te tonen. De video moet een halfuur duren en bevat 'een paar flinke verrassingen'. De game is volgens Nacons recente jaarcijfers uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2024.

Ontwikkelaar KT Racing kondigde Solar Crown in 2020 aan, maar heeft nog geen gameplaybeelden getoond. Test Drive Unlimited-games zijn openwereldracegames. Solar Crown speelt zich af op het eiland Hong Kong, dat ingame dezelfde grootte heeft als de echte spelwereld. De ontwikkelaar past wel bepaalde wegen aan om de gameplay beter te maken.

In het persbericht zegt Nacon dat het spel voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc moet verschijnen. Een releasedatum wordt niet genoemd. Eerder werd gesproken over 2023, maar volgens een recente line-up van Nacon verschijnt het spel in februari of maart 2024.