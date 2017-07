BenQ introduceert 27"-4k-monitor met 10bit-ips-paneel

BenQ presenteert de SW271, een 27"-monitor met een ips-paneel dat 10bit-weergave ondersteunt. Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en kan 99 procent van de Adobe-rgb-kleurruimte weergeven.

Volgens BenQ ondersteunt het scherm ook hdr-weergave met de hdr10-standaard, maar het paneel heeft een maximale helderheid van 350cd/m2 en dat is weinig voor het overtuigend weergeven van hdr. De contrastverhouding is 1000:1 volgens de fabrikant.

Het ips-paneel heeft een verversingssnelheid van 60Hz en een grijs-naar-grijsresponstijd van 5ms. De monitor heeft een usb-c-aansluiting en die kan gebruikt worden om zowel data als het beeldsignaal te versturen. Verder heeft de SW271 twee hdmi 2.0-poorten en twee displayport 1.4-poorten.

De voet is in hoogte verstelbaar en het scherm kan gekanteld worden. Ook kan de monitor in de portretstand gebruikt worden. Het scherm wordt geleverd inclusief een kap om invallend licht te weren. Wanneer de SW271 op de markt komt en wat de monitor gaat kosten, heeft BenQ nog niet bekendgemaakt.