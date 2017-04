Door Olaf van Miltenburg, woensdag 5 april 2017 12:19, 28 reacties • Feedback

Honor heeft twee nieuwe smartphones in de Benelux uitgebracht. De Honor 8 Pro is op de high-endmarkt gericht en bevat een 5,7"-scherm met QHD-resolutie en een Kirin 960-soc, terwijl de Honor 6C een mainstreammodel met 5"-scherm is.

De fabrikant kondigde de Honor 8 Pro in februari aan onder de naam Huawei Honor V9. Het toestel heeft een metalen behuizing met een dikte van 6,97mm en een schermdiagonaal van 5,7 inch, iets kleiner dan de 5,9" van de Mate 9 van moederbedrijf Huawei. De resolutie bedraagt 2560x1440 pixels en met een ppi van 515 is het beeld een stuk scherper dan dat van de Mate 9 die tot 373ppi komt. De soc is wel dezelfde: de Kirin 960-octacore van Huawei zelf.

Verder is er 6GB ram aanwezig en beschikt het model over 64GB opslag. Het toestel beschikt over een duaal 12-megapixelcamerasysteem met monochroom- en rgb-lens. De accucapaciteit bedraagt 4000mAh en de smartphone draait Emui 5.1 op Android 7 Nougat. De fabrikant brengt de Honor 8 Pro uit in het zwart, blauw en goud voor 549 euro. De fabrikant neemt per direct pre-orders aan voor de smartphone.

Daarnaast verschijnt de Honor 6C. Dit is een 5"-toestel met resolutie van 1280x720 pixels. De processor is een Qualcomm Snapdragon 435, er is 3GB ram en 32GB opslag en de cameraresolutie bedraagt 13-megapixel. Dit model met Android 6 komt voor 229 euro beschikbaar.