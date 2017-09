LG's V-telefoons zijn sinds 2015 de meest luxe telefoons die de fabrikant maakt, maar vorig jaar ontbrak er iets: de V20 van vorig jaar kwam officieel nooit uit in de Benelux. Met de V30 slaat de Zuid-Koreaanse fabrikant de lage landen niet over. Voor het einde van het jaar kunnen we deze smartphone in de winkels verwachten.

De V30 lijkt op een verfijnde versie van de eerder dit jaar verschenen G6. De G6 was de smartphone die dit jaar de ogenschijnlijk onaantastbare 16:9-schermverhouding aan de kant schoof met een 2:1-display. Dat toestel heeft echter een soc van vorig jaar en het scherm was ook niet je-van-het. De V30 heeft een recentere soc én een oledscherm, als eerste LG-telefoon sinds meer dan twee jaar.

Wat schoonheid betreft is het oledscherm een behoorlijke stap vooruit. Het scherm ziet er contrastrijk uit en we vermoeden dan ook dat hij even mooi is als oledschermen van bijvoorbeeld Samsung doorgaans zijn, al moeten we dat natuurlijk nog nader bestuderen. Het scherm heeft hdr10-ondersteuning en een resolutie van 2880x1440 pixels.

De V-serie werd vanaf het begin gekenmerkt door een tweede scherm. Bij de V10 en V20 zit boven het primaire scherm en veel kleiner secundair scherm voor snelkoppelingen en notificaties. De gedachte was dat gebruikers al dingen konden zien en doen zonder het grote scherm te hoeven inschakelen. Het tweede scherm is wat ons betreft terecht weggelaten bij de V30. Met de nieuwe 18:9-schermverhouding is het scherm al behoorlijk lang en het zou de telefoon nóg langer maken.

Wel heeft LG een functie ingebouwd om het tweede scherm van de vorige V-telefoons met zijn snelkoppelingen te simuleren. Er is een floating bar die je aan kunt zetten in de software. Deze kun je overal neerzetten, waaronder op de plek waar het tweede scherm normaal gesproken ongeveer zou zitten. Toch is dit niet hetzelfde als een echt tweede scherm, want het knopje om hem open te klappen zit vaak onhandig ergens overheen. Daarmee is het een soort edge-venster, zoals we dat bij Samsung zien, maar dan is het knopje wat groter en dus storender.

Het scherm is net als de high-end Samsung-toestellen van dit jaar aan de zijkanten gekromd. Die kromming is een stuk minder dan bij de Galaxy-smartphones en dat geeft de V30 een eigen stijl, hoewel LG onmiskenbaar over de heg bij de Zuid-Koreaanse buren heeft gekeken. Het toestel ligt fijn in de hand, door de ronde hoeken aan alle kanten. De vingerafdrukscanner op de achterkant is verder goed te bereiken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Galaxy S8+ en Note 8. Het fijnste ten opzichte van de V10 en V20 is dat hij een heel stuk compacter is, ondanks dat het scherm maar liefst zes inch groot is.

Smartphone Samsung S8+ LG G6 LG V30 LG V20 LG V10 Dikte (mm) 8,1 7,9 7,3 7,6 8,6 Breedte (mm) 73,4 71,9 75,4 78,1 79,3 Lengte (mm) 159,5 148,9 151,7 159,7 159,6 Gewicht (gram) 173 163 158 174 192 Schermformaat (inch) 6,2 5,7 6 5,7 5,7 Schermoppervlak (cm2) 97,6 83,8 92,9 93,9 93,9

Bovenstaande tabel geeft het een beeld van de beperkte grootte van de V30. De relatieve schermgrootte van de V30 is rond 81 procent. Dat is veel, hoewel de Note 8 er met 83 procent wel overheen gaat. Het verschil zit hem vooral aan de zijkanten: LG laat 3,62mm over per zijkant en dat is niet weinig. Telefoons van bijvoorbeeld OnePlus en HTC hebben ongeveer evenveel bezels aan de zijkanten, Samsung laat een stuk minder over door de sterkere buiging.

De V30 is ook nog eens behoorlijk dun en dat zorgt ervoor dat wij niet het idee hadden een grote telefoon in handen te hebben, waar dat bij de S8+ bijvoorbeeld wel zo is. Hij past toch een stukje makkelijker in de broekzak dan een S8+.

Zoals je ook in de tabel kunt zien, is de V30 niet zo zwaar, wat LG bewerkstelligd heeft door lichtere componenten en een dunner scherm. Dat voel je direct als je hem in handen hebt. Een lichte telefoon roept vraagtekens op over stevigheid, dus we hebben hem proberen te buigen. LG beweert een h-balkconstructie in het toestel te hebben verwerkt om hem steviger te maken. De V30 voelt daarbij erg stevig aan en geeft niet veel mee. Ook is het een positief punt dat de V30 een ip68-classificatie heeft voor water- en stofbestendigheid.

De achterkant van de nieuwe LG-smartphone is, net als de voorkant trouwens, gemaakt van Gorilla Glass 5. Glas heeft zo zijn voor- en nadelen. Het is bijvoorbeeld wat glad en je ziet er snel vingervegen op. Op dat laatste heeft LG geanticipeerd, door een soort structuur aan te brengen onder de glaslaag. Het is vrij subtiel en verhult zeker niet alle vingervegen, maar het helpt wel om ze minder te laten opvallen. Als je het vergelijkt met een erg vingerveeggevoelige telefoon als de U11, dan is het verschil duidelijk.

Nog een positief iets, waarover vreemd genoeg niet gerept werd tijdens de persconferentie, is dat de trilmotor aanzienlijk krachtiger op is geworden sinds de V20 en G6. Hij voelt ongeveer hetzelfde aan als bij de Galaxy S8, S8+ en Note 8. Als je een foto neemt, krijg je bijvoorbeeld feedback in de vorm van een hele korte krachtige trilling en dat voelt aan als kwaliteit.

Lichtgevoelige camera met focus op video

De camera is een speerpunt van de V30 en dat komt onder andere tot uitdrukking in een bijzondere specificatie. Het is de eerste smartphone met een camera met lensopening van f/1.6. Dat is behoorlijk lichtsterk, al is het ook geen wereld van verschil in lichtopbrengst in vergelijking met een diafragma van f/1.7. Ook opvallend is de lensopening van de tweede cameralens. Die is namelijk f/1.9 en dat is lichtsterker dan we zagen bij de secundaire camera's van andere smartphones die we tot nu toe testten. De tweede camera van de G6, die eveneens de functie van groothoekcamera heeft, is bijvoorbeeld f/2.4. Het aantal megapixels is bij de primaire camera ook wat omhoog gegaan ten opzichte van de G6, van dertien naar zestien megapixels. De secundaire camera heeft nog altijd een dertienmegapixelcamera en LG heeft naar eigen zeggen de vervorming van deze tweede lens met een derde teruggebracht ten opzichte van de G6.

We hebben wat foto's kunnen schieten bij onze eerste momenten met het toestel en daarbij is het altijd erg lastig om te zeggen hoe goed een camera precies is. Wel zagen de eerste foto's die we in het donkerste hoekje maakten er alleszins redelijk uit. Het antwoord op de vraag hoe goed de camera's precies zijn moeten we je echter tot de review schuldig blijven. Die review kan even duren, want de telefoon komt pas aan het einde van het jaar uit in de Benelux.

Wat we wel redelijk kunnen beoordelen, is hoe de nieuwe videomodus werkt. LG heeft de zogeheten Cine Video-modus geïntroduceerd met de V30. Daarin kun je realtime filters toepassen, van horror-achtige filters tot vintage en andere gangbare wijzigingen in de stijl van het beeld. Je kunt hierbij ook bepalen of en hoeveel vignettering je wilt en je kunt bepalen hoe heftig het filter moet zijn. Dat werkte allemaal prima, maar we vinden de tweede toevoeging in deze modus stiekem interessanter.

Die heeft Point Zoom en daarmee kun je op een punt in het beeld tikken, waarna je heel eenvoudig met een schuifje kunt bepalen hoe snel je daar naartoe of vanaf zoomt. Natuurlijk is deze zoom wel digitaal, maar het effect kan mooi ogen. Wanneer je normaal op een object inzoomt, gebeurt het redelijk snel dat de camera wat heen en weer beweegt, waardoor je geen strakke zoom krijgt. Als je de V30 stabiel houdt, bijvoorbeeld in een statief of als je hem ergens op laat steunen, kun je met de Point Zoom wél een strakke zoom creëren. Iets dat in negatieve zin opviel bij deze modus, is dat de camera als hij bijna helemaal ingezoomd is moeite lijkt te hebben heeft om genoeg licht op te vangen. Het beeld werd erg donker.

Geluidskwaliteit

Geluidskwaliteit is het gebied waarin de V-serie zich in onderscheid. Net als in de V20 zit er een quad dac in de V30. Het gaat in dit geval om de Sabre ES9218P. In de software zitten diverse geluidsmodificaties, waaronder geluidspresets zoals Enhanced, Detailed, Live en Bass. Misschien wel interessanter is dat je de karakteristieken van het geluid kunt aanpassen met digitale filters. Je hebt dan drie opties, waarbij het geluid natuurlijker, helderder of ruimtelijker klinkt. Dat werkt zo op het eerste gehoor goed.

Net als bij voorgaande LG-telefoons, wordt de V30 verpakt met Bang & Olufsen-oordopjes. We hebben ze een tijdje in gehad en het klinkt goed, maar op een lawaaierige beursvloer zonder vergelijkingsmateriaal is niet te zeggen of de geluidskwaliteit beter is dan bij de V20. Wat in elk geval positief is: ook deze nieuwe telefoon heeft gewoon een 3,5mm-jack.

Een opvallende uitspraak van LG was dat de audioreceiver dienst zou doen als een extra microfoon, omdat deze erg gevoelig is. De data daarvan zou gecombineerd worden met de reguliere microfoon(s) om zowel de stilste als de luidste geluiden op te kunnen nemen; een groter dynamisch bereik dus. De V30 zou volgens LG tot een volume van maar liefst 142db op kunnen nemen zonder te oversturen. Dat kan voor zover wij begrepen hebben wel alleen met de HD Audio Recorder-app van LG en niet bijvoorbeeld via de camera.

Minpuntjes en andere zaken

Hebben we dan geen minpuntjes kunnen ontdekken aan de LG V30? Ja, zeker wel en het is in één woord te vatten: bloatware. Er stonden erg veel apps voorgeïnstalleerd op de V30, maar we moeten er wel bij zeggen dat het zou kunnen dat die er voor de demo opgezet zijn. Alsnog zijn er een aantal LG-apps die zeker meegeleverd worden en bijvoorbeeld de Guitar Hero-lookalike Beat Fever, waarvoor je ook honderd dollar aan in-app content bij krijgt als je de V30 aanschaft. De software van LG is prima, maar als je van een schone Android-ervaring houdt, kom je van een koude kermis thuis. Daarnaast is het jammer dat de smartphone niet meteen uitkomt met Android Oreo, wat de op IFA aangekondigde Xperia-toestellen vanuit de doos wel hebben. De V20 vorig jaar was zelfs de eerste smartphone met Android Nougat.

Ook heeft LG de V30 uitgerust met een dichtgelijmde behuizing van glas. De V10 en V20 beschikken over verwisselbare accu's en waren bovendien gemaakt van minder kwetsbare materialen. De V10 uit 2015 is gemaakt van een rubberachtig kunststof aan de achterkant.

De V30 heeft een accucapaciteit van 3300mAh, wat redelijk is voor een toestel met een 6"-schermgrootte, maar niet bijzonder veel. Ter vergelijking: de Galaxy S8+ heeft een accucapaciteit van 3.500mAh en de S8 3.000mAh. Hij heeft ondersteuning voor Quick Charge 3.0 en daarnaast kun je hem draadloos opladen. De smartphone zal 64GB ufs 2.0-opslag hebben en 4GB lpddr4x-werkgeheugen. Dat is in beide gevallen niet heel veel, als je je bedenkt dat de prijs waarschijnlijk in de hoogste categorie zal vallen. Wel zal er in sommige landen ook een V30+ uitkomen, met als enige verschil dat deze 128GB opslag heeft.

Helaas moeten we in de Benelux nog even wachten op de LG V30 en daarnaast is het nog niet bekend wat hij zal kosten. We kunnen voor nu dus alleen afgaan op de informatie die we hebben en dat is dat LG in elk geval laat zien dat het een erg strakke smartphone kan neerzetten, die op het eerste gezicht niet onderdoet voor de top van de markt. LG lijkt na een ietwat experimentele tijd het licht te hebben gezien.