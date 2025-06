Shokz belooft beter basgeluid en Dolby Audio met OpenFit 2+

Sportoortjesfabrikant Shokz brengt donderdag de OpenFit 2+ uit. Deze open-ears met oorhaak zijn bedoeld voor sporters en muziekliefhebbers die willen luisteren zonder zich af te sluiten van de buitenwereld. Daarbij zouden de oortjes meer basgeluid laten horen dan hun voorgangers.

De OpenFit 2+ bestaat uit twee oortjes die gebruikers niet in, maar tegen hun oor aan kunnen plaatsen, net als bij de eerste versie van de OpenFit. Een oorhaak achter elk oor moet de open-ears op hun plek houden. De oortjes gebruiken luchtgeleiding om het geluid met gerichte golven naar de oren te sturen. In tegenstelling tot in-ears worden de oren opengelaten. Vanwege de formfactor beschikken de oortjes niet over noisecancelling.

De grootste verbetering ten opzichte van de eerste generatie OpenFit-oortjes is volgens Shokz de geluidskwaliteit. Door het open karakter had de voorganger een vrij schel geluid, maar Shokz zegt bij de OpenFit 2-serie een tweede, grotere driver te hebben toegevoegd voor een krachtigere basweergave. Die extra speaker zorgt voor een veel warmer geluid, aldus de fabrikant.

Ook de bediening is aangepast. Beide oortjes hebben nu een fysieke knop om vooruit en achteruit te skippen, het volume aan te passen, muziek te pauzeren of telefoongesprekken aan te nemen. Met tikjes op de aanraakgevoelige zijkanten kan de de spraakassistent van de gekoppelde telefoon of tablet worden geactiveerd. De oortjes wegen 9,4g per stuk en hebben volgens Shokz een batterijduur van elf uur.

De release van de Shokz OpenFit 2+ volgt zo’n drie weken na de die van de OpenFit 2. De OpenFit 2+ heeft een Dolby Audio-modus die voor een surroundeffect zorgt en een laaddoosje dat je behalve via USB-C ook draadloos kunt opladen met een Qi-laadmat. Verder zijn de OpenFit 2 en OpenFit 2+ gelijk.

Beide zijn in het zwart verkrijgbaar, terwijl de OpenFit 2 ook in beige te koop is en de OpenFit 2+ in grijs. De non-plusversie kwam medio mei op de markt voor een adviesprijs van 189 euro, terwijl de adviesprijs van de OpenFit 2+ 199 euro bedraagt. Tweakers heeft de Shokz-oortjes inmiddels kunnen testen. We hebben daar deze review over geschreven.