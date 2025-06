NCTV mag weer internet monitoren door ingang van nieuwe wet

De Nederlandse terrorismecoördinator NCTV mag het internet weer monitoren, nu de nieuwe Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid van kracht is geworden. In 2021 deed de organisatie dit met onder meer nepaccounts op sociale media, maar die bevoegdheid had het niet.

De NCTV maakte tussen 2006 en 2021 gebruik van internetmonitoring. Sinds 2009 werden ook nepaccounts op sociale media gebruikt om mensen in Nederland te volgen, ontdekte NRC in 2021. Het ging onder meer om politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten. De NCTV bracht bijvoorbeeld in kaart met wie zij getrouwd waren en met wie zij zich associëren. Die informatie zou vergaard zijn voor analyses over de nationale veiligheid en werd ook opgeslagen.

Maar de NCTV had geen grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, stelde de Autoriteit Persoonsgegevens. De NCTV stopte daarop helemaal met zijn internetmonitoring, ook het deel dat niet met nepaccounts te maken heeft. Om toch een juridische grondslag te kunnen bieden, werd in 2023 een wetsvoorstel van toenmalig minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.

De nieuwe wetgeving, die nu in werking is getreden, stelt regels en kaders aan de internetmonitoring door de NCTV. Zo mag de organisatie geen personen of organisaties onderzoeken, benadrukte toezichthouder Inspectie JenV in januari. "Het signaleren, analyseren en duiden van trends en fenomenen waarbij publiek toegankelijke (online) bronnen kunnen worden geraadpleegd, vindt alleen nog plaats ten dienste van de coördinatietaak", zei ook toenmalig minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer.