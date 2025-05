Zo testen we hoofdtelefoons

In de gemiddelde hoofdtelefoonreview struikel je al snel over vage termen als 'warme sound', 'dynamiek' en 'ruimtelijkheid'. Als we bij Tweakers het geluidskarakter van een setje in- of over-ears beschrijven, ontkomen we niet helemaal aan zulke subjectieve kwalificaties. Gelukkig valt er ook een hoop objectief te meten aan deze productgroep. Daarin hebben we flink geïnvesteerd, want de benodigde meetapparatuur is niet goedkoop. Ook heb je voor bruikbare metingen een ruimte nodig die zo goed mogelijk is afgeschermd voor geluiden van buitenaf, die anders de metingen zouden beïnvloeden.

In dit artikel nemen we je mee door onze testopstelling voor audioproducten en leggen we uit wat we gebruiken, hoe we daarmee testen en wat de daaruit voortvloeiende resultaten zeggen over de kwaliteit van hoofdtelefoons. Dus ga er goed voor zitten, zet een lekker muziekje op en werp een blik in de geluiddichte ruimte van het Tweakers Testlab.