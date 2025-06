JBL Tour Pro 3

Toen we vorig jaar de JBL Tour Pro 2 testten voor onze round-up van elf luxe in-ears, viel de JBL op door het touchscreen in zijn laaddoosje. Bij de Tour Pro 3 is het schermpje terug: groter en handiger dan voorheen. De adviesprijs is meegegroeid, van 250 naar 300 euro. Klinken de oordopjes zelf ook beter? En hoe is het met de noisecancelling gesteld? Tijd voor een quicktest.

Quicktest Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.

We vonden het schermpje in het laaddoosje van de JBL Tour Pro 2 best leuk, maar vooral een gimmick. Je kon er de oortjes mee bedienen, maar dat kon via de app op je telefoon ook al. Even over die app: die is, afgezien van enkele nieuwe functies, nog dezelfde als bij de JBL Tour Pro 2. Aan instelmogelijkheden geen gebrek; 3d-audio activeren met of zonder headtracking, de EQ afstellen, kiezen tussen een snelle (video en games) of een kwalitatief betere verbinding (audio), hogeresolutiegeluid beluisteren door de LDAC-codec te activeren: het kan allemaal. Met aptX-codecs kan de Tour Pro 3 overigens niet overweg.

Bestaansrecht

Al die instellingen vind je nu ook op het laaddoosje zelf. Dat doosje heeft bovendien een 30 procent groter touchscreen: het scherm is gegroeid van 1,45” op de Tour Pro 2 naar 1,57”. Maar het touchscreen heeft vooral gewonnen aan bestaansrecht. Met de meegeleverde kabels, die voorzien in audiojack, USB-A en USB-C, sluit je het laaddoosje aan op een audiobron zonder bluetooth. Denk bijvoorbeeld aan je wat oudere desktop-pc of het entertainmentsysteem in het vliegtuig. Op die manier kun je zonder tussenkomst van je telefoon luisteren en daarbij de functies direct op het scherm bedienen. En dat werkt erg fijn.

Hoewel het schermpje groter uitvalt, is het laaddoosje zelf niet gegroeid. En dat is maar goed ook, want de Smart Charging Case van de Tour Pro 2 was al bovengemiddeld fors. Dat is het doosje van de Tour Pro 3 nog steeds, dus houd rekening met een flinke bobbel als je ‘m in je broekzak propt. De oordopjes zelf zijn met hun 16mm iets dikker dan die van de Tour Pro 2. Dit komt onder meer door de drivers in deze oortjes. Had de Tour Pro 2 nog één dynamische driver per oordopje, bij de Tour Pro 3 beschikt elk oortje over een dubbele driver: een 10,2mm-driver voor lage en middentonen, en nog een kleiner exemplaar voor hoge tonen.

Bediening en draagcomfort

Het gewicht van de oortjes is niet veranderd, ze wegen nog steeds 6,1 gram per stuk. Ook de basisvorm, met een oordopje dat in je gehoorgang past en een steeltje dat buiten langs je oor hangt, is dezelfde. Een deel van de buitenzijde van dat steeltje is aanraakgevoelig en kun je gebruiken om de in-ears met tikjes te bedienen. Zo schakel je tussen de bewustzijnsmodus, waarbij geluid van buiten wordt doorgelaten, en noisecancelling (anc), of spring je vooruit of achteruit in je afspeellijst. De tikbediening werkt prima, maar je moet niet te laag op de steeltjes tikken, anders kunnen ze verschuiven.

De oortjes bieden een prima draagcomfort. Met hun 6,1 gram zijn ze niet opvallend zwaar en we hadden dan ook geen last van een drukkend gevoel tegen de binnenkant van de oren. Bovendien mag je zelf kiezen wat voor oorkussens je wilt gebruiken. Sommigen zweren bij van die kneedbare schuimrubberen dopjes, die lijken op wat Sony levert bij de WF-1000XM5, of kortweg XM5, anderen dragen liever siliconen oorkussentjes. In de Tour Pro 3-verpakking tref je die laatste in vijf verschillende maten aan, terwijl er ook een setje schuimrubberen dopjes wordt meegeleverd. Welk materiaal je kiest, heeft niet alleen invloed op het draagcomfort, maar ook op de geluids- en anc-prestaties. De schuimrubberen variant houdt net iets meer omgevingsgeluid tegen en klinkt een heel klein beetje warmer, terwijl het geluid uit de siliconen oorkussens net iets meer sprankelt in de hoogte. Als je van materiaal wisselt, kun je dat aangeven in de app of op het laaddoosje; de uitgestuurde sound wordt dan licht aangepast.

Geluidskwaliteit

Over sound gesproken, die van de Tour Pro 3 is uitstekend. De oortjes klinken duidelijk dynamischer en gedetailleerder dan hun voorgangers, en hebben een breder stereobeeld. In vergelijking met de XM5 van Sony klinken de JBL’s krachtiger en warmer, maar iets minder ruimtelijk. Ook horen we net wat meer detail in het hogere bereik. De Bose QuietComfort Ultra (QCU) klinkt nog iets dieper met zijn bas, maar midden- en hoge tonen klinken daarmee in vergelijking juist wat dunner. Leggen we de Tour Pro 3 naast de subliem klinkende Bowers & Wilkins Pi8, dan wint die laatste het wat ons betreft nipt. Overigens klinkt de Tour Pro 3 met noisecancelling ingeschakeld beter dan zonder, net als de XM5 en QCU. Luister je met anc uitgeschakeld, dan blijven alle drie duidelijk achter bij de Pi8. In onderstaande frequentieresponsgrafieken vergelijken we eerst de sound van de twee verschillende typen oorkussens van de Tour Pro 3 en daarna de sound van de Tour Pro 3 met schuimrubberen oorkussens met die van de XM5, QCU en Pi8.

Gesprekken

Ook in telefoongesprekken staat de Tour Pro 3 zijn mannetje. We waren goed te verstaan voor onze gesprekspartners, al vonden die onze stem wel wat blikkeriger klinken dan via de XM5 of QCU. De ingebakken microfoonruisonderdrukking houdt zich lang goed, totdat het omgevingslawaai te gortig wordt; dan grijpen JBL’s algoritmen soms te agressief in, waardoor delen van de boodschap verloren gaan.

Microfoontest

Your browser does not support the audio element. Originele testsample Your browser does not support the audio element. JBL Tour Pro 3

Microfoonruistest

Your browser does not support the audio element. JBL Tour Pro 3

Noisecancelling en bewustzijnsmodus

Van alle in-ears die we ooit getest hebben, blijkt de JBL Tour Pro 3 de beste anc te hebben, althans, als je de schuimrubberen oorkussens gebruikt. De siliconen exemplaren dichten duidelijk minder goed af, waardoor de schuimrubberen oorkussens algauw een decibel of 5 à 15 extra weten te dempen. Toch presteert de Tour Pro 3 ook met siliconen dopjes nog erg goed, min of meer gelijkwaardig zelfs aan de voormalige anc-koning onder de in-ears: de Bose QCU. Plaats je echter schuimrubberen oorkussentjes op de oortjes, dan laat de Tour Pro 3 de Bose, en daarmee ook de XM5 van Sony, ruim achter zich. Onderstaande grafieken tonen eerst de meetresultaten van de Tour Pro 3 met siliconen oorkussens en dan die van de Tour Pro 3 met schuimrubberen dopjes. Daarna zie je vergelijkingen van alleen de actieve noisecancelling, eerst tussen de twee verschillende typen oorkussens en ten slotte tussen de Tour Pro 3 met schuimrubberen dopjes en de Bose QCU.

De transparantie- of bewustzijnsmodus, waarbij de microfoons in de Tour Pro 3 juist omgevingsgeluid doorlaten, werkt prima. Omgevingsgeluid klinkt natuurlijk en je kunt in deze modus prima gesprekken voeren met de mensen om je heen zonder de oortjes uit te nemen.

Accu

De accuduur van de JBL Tour Pro 3 is geweldig. Met anc uitgeschakeld scoort het setje vrijwel gelijk aan zijn voorganger. Die JBL Tour Pro 2 heeft de langste adem van alle in-ears die we tot nu toe getest hebben, dus dat is een uitstekende score. Met ruisonderdrukking ingeschakeld houden de in-ears het een ruime werkdag vol, wat tot nu toe alleen gezegd kon worden van de Tour Pro 2 en XM5. Verder heeft het laaddoosje genoeg capaciteit om de oortjes nog eens driemaal volledig op te laden. En kom je toch stroom tekort, dan win je met tien minuutjes snelladen zo'n drie uur extra luistertijd.

Conclusie

De JBL Tour Pro 3 streeft zijn voorganger op vrijwel alle punten voorbij. De oortjes klinken mooier en het bijbehorende laaddoosje-met-scherm is een stuk nuttiger geworden nu je er direct bluetoothloze audiobronnen op aan kunt sluiten. Met zijn 300 euro is het setje voorlopig ook aanzienlijk duurder, maar daar staat tegenover dat de Tour Pro 3 de beste anc heeft van alle in-ears die we tot dusver hebben getest. Ook de geluidskwaliteit is uitstekend en minimaal op hetzelfde niveau als bij de Sony WF-1000XM5 en Bose QuietComfort Ultra. Alleen de 100 euro duurdere Bowers & Wilkins Pi8 klinkt nog net wat beter. Die laatste kan echter niet tippen aan de ontzettend lange adem van de Tour Pro 3, die met zijn accuduur, geluidskwaliteit én noisecancelling niets minder dan een Ultimate-award verdient.

Update 19 september - We hebben de resultaten van onze accutest met noisecancelling toegevoegd.