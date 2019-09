Apple zet bèta van webversie muziekstreamingdienst online

Apple heeft een bèta online gezet van een webversie van Apple Music, zijn dienst voor het streamen van muziek. Tot nu toe werkte Apple Music alleen in apps voor telefoons en desktops. Niet alle functies zitten erin.

Webversie Apple Music in het Nederlands

Radiostation Beats 1 ontbreekt bijvoorbeeld, maar ook Smart Playlists zitten vooralsnog niet in de webversie, merkt The Verge op. Wel is de hele muziekcollectie erin te vinden. De interface doet denken aan die van de desktopclients, maar dankzij de webversie moet het nu werken op elk desktopbesturingssysteem, waaronder Linux-distro's. Dat is nu nog niet het geval.

In tegenstelling tot veel andere Apple-diensten heeft de fabrikant geprobeerd om Music uit te brengen voor verschillende platforms om zo meer gebruikers te trekken. Zo kwam de dienst ook al uit als Android-app. Andere Apple-diensten als Facetime, iMessage en iCloud zijn niet voor Android beschikbaar.

Apple zal Music losbreken uit iTunes in de komende versie van macOS. In plaats daarvan splitst het de functies van iTunes in losse apps, waaronder Music en Podcasts. Het synchroniseren van iPads en iPhones gebeurt dan voortaan via de Finder.