De invloed van een cpu bij gaming

Tweakers test processors en videokaarten volgens een vast protocol, zodat we resultaten onderling goed kunnen vergelijken. Zo gebruiken we games om processors te benchmarken, maar draaien die op een lage resolutie, zodat niet de videokaart, maar de processor de bottleneck vormt. En bij videokaartreviews zorgen we voor een overgeklokte, krachtige processor, zodat de rekenkracht geen beperking voor de videokaart vormt.

Veel reacties onder dergelijke reviews vragen echter om een ander soort vergelijking, waarin combinaties van videokaarten, processors en gamesettings worden getest die een betere indicatie geven van de daadwerkelijke prestaties die je kunt verwachten met realistische hardwarecombinaties.

Op basis van die feedback hebben we vijf processors geselecteerd en die gecombineerd met een RTX 2080-videokaart. We hebben vijf games in drie resoluties gedraaid om de prestaties in kaart te brengen. In de processorselectie vind je vier Intel-processors en maar één AMD-processor terug. Dat is geen voorkeur van Tweakers, maar reflecteert de vraag van de bezoekers.