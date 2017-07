NASA wil 'planetaire verdediging' testen aan de hand van passerende asteroïde

NASA wil de passerende astero´de 2012 TC4 gebruiken om zijn systeem voor 'planetaire verdediging' te testen, dat bestaat uit een netwerk van observatoria en wetenschappers. De astero´de passeert mogelijk op 12 oktober de aarde op een afstand van 6800 kilometer.

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft 2012 TC4 een doorsnede van tien tot dertig meter en is hij sinds zijn ontdekking op 5 oktober 2012 niet meer waargenomen. Destijds passeerde de asteroïde de aarde op een afstand van ongeveer 100.000 kilometer en werd hij ontdekt door de Pan-STARRS -telescoop op Hawaï. Dat hij sindsdien niet meer is gezien, heeft ermee te maken dat hij te ver weg en te klein is om te volgen. De berekening dat hij op een afstand van 6800km van de aarde passeert is gebaseerd op een meting gedurende zeven dagen na zijn ontdekking. In werkelijkheid zou de asteroïde echter ook op een afstand van 270.000km kunnen passeren, aldus NASA.

Er zijn aanvullende observaties nodig om een nauwkeurigere inschatting te maken. Het passeren van 2012 TC4 moet ertoe dienen om het wereldwijde netwerk voor detectie en het volgen van asteroïden te testen, legt wetenschapper Michael Kelly uit. Daaruit moet blijken in hoeverre het netwerk, dat bestaat uit wetenschappers, observatoria en universiteiten, in staat is om samen te werken na de ontdekking van een potentiële dreiging. Die samenwerking bestaat uit het observeren van de asteroïde, het bepalen van zijn route en de internationale communicatie. 2012 TC4 is bijzonder geschikt voor het uitvoeren van een test, omdat vaststaat dat hij de aarde niet zal raken, maar het nog onduidelijk is wat zijn precieze baan zal zijn.

'Planetaire verdediging' valt onder de verantwoordelijkheid van NASA's Planetary Defense Coordination Office. Naast het volgen en indelen van asteroïden geeft de afdeling waarschuwingen af als het risico bestaat dat de aarde wordt geraakt. Die kans bestaat bij asteroïden die met een doorsnede vanaf dertig tot vijftig meter. NASA houdt statistieken bij van het aantal near-earth asteroids dat de aarde heeft gepasseerd, inclusief 'close approaches'. Mocht een asteroïde daadwerkelijk de aarde raken, dan zijn er technieken om dit af te wenden, bijvoorbeeld door hem af te remmen of door zijn baan af te buigen met een groot object.