Google stopt met voorrang verlenen aan nieuwssites met gratis content

Google heeft bekendgemaakt te stoppen met zijn 'first click free'-programma, waarmee nieuwssites die een aantal gratis artikelen weggeven, hoger in de zoekresultaten eindigen. Uitgevers kunnen nu zelf bepalen hoeveel artikelen ze op die manier willen weggeven.

Volgens Google gebeurt dat door 'flexible sampling', dat in de plaats komt van het 'first click free'-programma. Dat programma vereiste dat nieuwsmedia minimaal drie gratis artikelen weggaven via Google Search en Google News. Daarna kregen bezoekers vervolgens wel een paywall te zien. Het minimumaantal van drie gold sinds 2015; in 2009 kwam Google met een minimale eis van vijf.

In het verleden heeft bijvoorbeeld mediamagnaat Rupert Murdoch kritiek geuit op het programma van Google. The Wall Street Journal, onderdeel van zijn bedrijf News Corp, zei dat Google de site bestrafte voor het aantrekken van abonnees toen de site volledig overstapte op een betaalmodel. Volgens News Corp is de huidige beslissing van Google een stap in de goede richting, zo meldde Bloomberg.

Google kondigt verder aan in de toekomst met uitgevers samen te willen werken om het voor lezers eenvoudiger te maken om toegang te krijgen tot betaalde inhoud. Daarnaast wil de zoekgigant onderzoeken op welke manier machine learning ingezet kan worden om het aanbod aan te passen aan het publiek van een site.