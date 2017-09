Chinezen maken doolhof met bomen die samen een enorme qr-code vormen

Medewerkers van het lokale toerismebureau in het Chinese dorp Xilinshui hebben een doolhof gemaakt met 130.000 coniferen. Samen vormen deze bomen de structuur van een gigantische qr-code. Hoe de qr-code het beste kan worden gescand, is niet duidelijk.

Bezoekers die er op de een of andere manier in slagen om de code vanuit de lucht te scannen, worden op hun telefoon automatisch naar de WeChat-pagina van het lokale toerismebureau geleid. Dat meldt de South China Morning Post. Het doolhof beslaat een oppervlakte van 227m² en de gebruikte coniferen zijn tussen de 80cm en 2,5 meter hoog.

Xilinshui werd in 2015 uitgeroepen tot het mooiste dorp in de noordelijke Chinese provincie Hebei. Het dorp ontving daarbij een geldbedrag van 140.000 euro. Het is niet duidelijk of een deel van dit geld is besteed aan de creatie van het groene doolhof. Het gebruik van qr-codes is vrij populair in China, en dit speciale doolhof is een poging om de populariteit van het dorp te vergroten.