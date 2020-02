Twitter sluit accounts die api-bug actief misbruikten

Twitter heeft een netwerk van nepaccounts gesloten dat een functie van de api misbruikte om telefoonnummers bij accounts te vinden. Dat was een bekend probleem dat een beveiligingsonderzoeker vorige maand ontdekte.

Twitter schrijft in een blogpost dat het een 'groot netwerk van nepaccounts' uit de lucht heeft gehaald. Dat netwerk zou de api van Twitter hebben misbruikt om telefoonnummers bij accounts te vinden. De functie was een feature waarbij gebruikers via hun contactenlijst vrienden kunnen vinden op het platform, maar het bleek mogelijk de functie op grote schaal te misbruiken. Techcrunch berichtte in december al over een beveiligingsonderzoeker die de feature had uitgebuit om 17 miljoen accounts aan een telefoonnummer te koppelen. Twitter begon daarna een onderzoek en zegt nu dat een netwerk die feature actief uitbuitte. Dat gebeurde op 24 december vorig jaar.

Het is niet bekend om hoeveel accounts het precies gaat. Het bedrijf zegt dat de accounts uit verschillende landen kwamen, maar dat een 'opvallend hoog aantal requests' van ip-adressen in Iran, Israël en Maleisië kwamen. Volgens het bedrijf is het 'mogelijk' dat sommige van die ip-adressen gelinkt zijn aan staatshackers. Twitter heeft inmiddels de api aangepast zodat het uitbuiten niet langer mogelijk is.