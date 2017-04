Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 25 april 2017 08:37, 22 reacties • Feedback

AMD heeft zijn Radeon Pro Duo een update gegeven. De kaart is minder krachtig dan zijn voorganger en ook de bandbreedte valt lager uit, maar het gebruik van twee Polaris 10-gpu's maakt dat de kaart ook minder verbruikt.

De kaart verschilt sterk van de Radeon Pro Duo van vorig jaar. De nieuwe versie beschikt over twee Polaris 10-gpu's die elk 16GB gddr5 kunnen aanspreken via een 256bit-geheugenbus. De overstap van de Fiji XT-gpu's naar de Polaris-varianten, maakt dat de rekenkracht daalt van 16,4tflops naar 11,45tflops. Daarnaast zorgt de overgang van hbm naar gddr5 voor een daling van de bandbreedte van in totaal 1024GB/s naar 448GB/s.

Aan de andere kant valt de tbp lager uit: van maximaal 350W naar 250W. Dit zorgt ervoor dat de Radeon Pro geen waterkoeling meer nodig heeft. AMD rekent daarnaast een lagere adviesprijs. Waar de Radeon Pro Duo van vorig jaar een adviesprijs van 1499 dollar had, vraagt AMD voor de Radeon Pro Duo van dit jaar 999 dollar. Dat is omgerekend met btw ongeveer 1113 euro. De kaart komt eind mei beschikbaar.

De overige specificaties van de kaart zijn dat deze over drie displayport 1.4- en een hdmi 2.0-aansluiting beschikt, om bijvoorbeeld vier 4k-monitors op 60Hz of een 8k-monitor op 60Hz met twee kabels van beeld te kunnen voorzien. AMD levert de kaart met gecertificeerde isv -drivers en richt zich op gebruik voor grafische toepassingen als Autodesk Maya, DaVinci Resolve, The Foundry Mari en Dassault Systèmes Solidworks.