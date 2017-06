Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 15:30, 16 reacties • Feedback

Een teardown van iFixit toont aan dat Apple in de nieuwe versie van zijn 21,5"-variant van de iMac het geheugen en de processor niet vastgesoldeerd heeft aan het moederbord. Dat betekent dat gebruikers met de nodige moeite hun all-in-one van upgrades kunnen voorzien.

De upgrades zijn niet gemakkelijk te plaatsen, zegt iFixit. Zo is er een gespecialiseerde tool nodig om de glasplaat en het scherm van de behuizing af te krijgen voordat gebruikers toegang hebben tot het geheugen en de processor. Bovendien zit het geheugen aan de achterkant van het moederbord.

De processor zit in een standaardsocket en kan dus verwisseld worden voor een beter exemplaar. Het is voor het eerst in jaren dat de kleinere iMac van upgrades kan worden voorzien. Dat kan nog wel met de 27"-iMacs, waarvan het geheugen uitbreidbaar is.

Apple kondigde de nieuwe iMac maandag aan, tijdens zijn keynote op ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het uiterlijk is ongewijzigd, maar Apple heeft de all-in-one nu voorzien van nieuwere componenten. Daaronder zijn een Intel Kaby Lake-processor en er komen twee thunderbolt 3-poorten bij. De gpu's krijgen ook een update. Dat gaat van een Intel Iris Plus 640 bij de goedkoopste tot een AMD R580 met 8GB vram bij de duurste variant. Daarnaast neemt Apple afscheid van hdd's en maakt Fusion Drives standaard. De schermen van beide iMacs kunnen bovendien tot 500 cd/m², en zijn daarmee een stuk helderder dan de huidige versies.