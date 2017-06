Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 15:34, 6 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Yu Suzuki heeft de release van Shenmue 3 uitgesteld tot 2018. De game, waarvoor de ontwikkelaar op Kickstarter geld heeft ingezameld, is nog niet af. Door gebruik van nieuwe technieken wordt de game volgens Suzuki 'groter en mooier' dan in eerste instantie was voorzien.

Het was oorspronkelijk de bedoeling de game dit jaar af te leveren, maar dat is volgens Suzuki niet langer haalbaar. Dat zegt hij in een videoboodschap op de Kickstarter-pagina van Shenmue 3. "Om de game die jullie gesteund hebben en mijn persoonlijke droom die ik al zestien jaar heb te verwezenlijken, hebben we het schema voor de ontwikkeling herzien."

Suzuki belooft meer details over het uitstel van de game in het Backer Report dat later deze maand zal verschijnen. Shenmue 3 haalde meer dan 6,7 miljoen dollar op nadat de inzamelingsronde aangekondigd werd tijdens de E3-persconferentie van Sony in 2015. De open world-rpg Shenmue 3 moet het nieuwste deel uit de franchise worden. Shenmue 1 en 2 stammen uit het Sega Dreamcast-tijdperk.