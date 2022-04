Rocket League krijgt met Knockout Bash nieuwe tijdelijke battle-royalespelmodus

Psyonix heeft een nieuwe tijdelijke battle-royalespelmodus aangekondigd voor Rocket League, Knockout Bash. In deze modus moeten acht rijders elkaar uit een alsmaar kleiner wordende safezone botsen, waarna een knockout kan volgen. De modus loopt van 27 april tot en met 10 mei.

In Knockout Bash draait het erom dat spelers elkaar knockout slagen. Dit kunnen ze volgens ontwikkelaar Psyonix doen door hun tegenstanders uit de alsmaar kleiner wordende spelzone, genaamd de Safezone, te botsen of door de andere spelers tegen een van de obstakels te kaatsen. Als de spelers zich buiten de safezone bevinden, moeten ze er binnen tien seconden opnieuw in zijn. Anders ontvangen ze een knockout. Als een speler tegen een van de obstakels wordt gekaatst, zoals een spike of een laser grid, dan volgt er een onmiddellijke knockout. Na drie knockouts is een speler verslagen en ligt hij of zij uit de wedstrijd.

Na zes minuten breekt er een nieuwe fase in de wedstrijd aan, met een instant knockout. Elke aanval, blokkade of grijpactie wordt dan aan volle kracht uitgevoerd. Als een speler dan uit de safezone wordt geslingerd, ontvangt die ook een onmiddellijke knockout.

Spelers kunnen in de nieuwe spelmodus gebruikmaken van minstens drie nieuwe in-game handelingen: aanvallen, blokkeren en grijpen. Bij een aanval op een andere speler vliegt die door de spelwereld. Bij een blokkade incasseert de aanvaller zijn eigen aanval, maar enkel als die blokkade op het juiste moment wordt uitgevoerd. Bij het grijpen kan je een aanval ontwijken en in een beurt de aanvaller beetnemen om die vervolgens door het speelveld te slingeren.

De in-game camera kan in de nieuwe tijdelijke spelmodus gericht worden op de tegenstanders via enemy lock-on en het boostniveau van elke wagen wordt automatisch bijgevuld van zodra een speler deze niet meer gebruikt. Psyonix introduceert ook drie nieuwe arena’s voor Knockout Bash: Calavera, Carbon en Quadron. In deze arena's zijn geen muren en traditionele Rocket League-vloeren meer. Knockout Bash is te spelen vanaf 27 april tot en met 10 mei. Het is niet duidelijk of de spelmodus ook op een later moment terugkeert.