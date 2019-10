Nederlandse dienst kraakt in drie dagen meer dan helft Hookers.nl-wachtwoorden

De Nederlandse dienst Scattered Secrets is er naar eigen zeggen in geslaagd om 'met minimale inspanning' 57 procent van de uitgelekte wachtwoorden van accounts van Hookers.nl te kraken. Bij het kraken van bcrypt-hashes gebruikte de dienst fpga's.

Scattered Secrets nam de dataset van meer dan 292.853 useraccounts van het Nederlandse prostitutieforum Hookers.nl. De database van de site kwam half oktober op straat te liggen via een kwetsbaarheid in vBulletin, het platform achter het forum. In de dataset zaten 290.871 wachtwoorden en bij 166.328 daarvan lukte het om die kraken.

Het gros daarvan was eenvoudig te achterhalen, doordat ze nog met achterhaalde gesalte md5-hashes waren verhaspeld. VBulletin paste deze techniek toe tot 2012. Door een Nvidia RTX 2080 Ti in te zetten, wist de dienst in korte tijd 154.653 wachtwoorden van de accounts te achterhalen.

Sinds het verschijnen van versie 5 van vBulletin in 2012 gebruikt het platform, en daarmee Hookers.nl, het veiligere bcrypt voor hashes. Hookers.nl is sinds 2002 online en slechts een beperkt deel van de wachtwoorden is sindsdien met bcrypt gehashed: 49.324 wachtwoorden oftewel 16,8 procent van het totaal. Hoewel bcrypt-hashes aanzienlijk moeilijker te kraken zijn, lukte het om 11.675 wachtwoorden te achterhalen.

Het team deed dit door gespecialiseerde crackers op basis van fpga's, oftewel field programmable gate arrays, in te zetten. Volgens Scattered Secrets presteert een enkel systeem op basis hiervan gelijkwaardig of zelfs beter dan een heel serverrack met high-end gpu's. In totaal duurde de crackingsessie drie dagen.

Uit de top 35 gekraakte wachtwoorden blijkt dat de populairste wachtwoorden relatief kort en simpel waren. Opvallend was dat 'vRbGQnS997' in totaal 1320 keer en daarmee het meest gebruikt was. Een verklaring is dat dit geautomatiseerd werd aangemaakt voor spamactiviteiten. Andere bevindingen van de analyse zijn dat sommige accounts geregistreerd zijn met mailadressen met domeinnamen van overheidsorganisaties, zoals ministeries, en dat uit ip-adressen blijkt dat het forum veelvuldig vanaf bedrijfsnetwerken werd bezocht.