Burnout Paradise Remastered verschijnt 19 juni voor Nintendo Switch voor 50 euro

EA brengt Burnout Paradise Remastered op 19 juni voor de Nintendo Switch uit. Het spel gaat 50 euro kosten. De remaster van het spel verscheen in 2018 eerst voor de Xbox One en PS4 en later dat jaar voor de pc.

Burnout Paradise Remastered verschijnt 19 juni op de Nintendo Switch en biedt dan gameplay op 60fps en pinch-and-pull map controls. De opgepoetste versie van het spel bevat naast het oorspronkelijke spel acht dlc-pakketten waaronder Cops and Robbers-pakket, Legendary Cars, Burnout Bikes en Big Surf Island.

Spelers kunnen op de Switch online met in totaal acht personen racen. In maart maakte Nintendo al bekend dat het racespel naar zijn console zou komen, maar EA meldt nu de releasedatum. De Switch-versie van het spel van Criterion gaat 50 euro kosten, wat eens stuk duurder is dan de pc-, Xbox One- en PS4-versies is, die bij verschijning in 2018 20 euro kostten.