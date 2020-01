Chipfabriek Samsung ligt stil na korte stroomuitval

Een stroomstoring van een minuut heeft de dram- en nand-productie van Samsungs chipfabriek in Hwaseong tijdelijk lamgelegd. De productiestop van twee tot drie dagen kan het bedrijf miljoenen euro's kosten.

Het Koreaanse Yonhap meldt dat de stroom in de fabriek in Hwaseong, zo'n zestig kilometer onder Seoel, ongeveer een minuut duurde. Samsung onderzoekt de getroffen productielijnen en verwacht dat de dram- en nand-productie twee tot drie dagen na de storing hervat kan worden. Er zou weinig schade aan apparatuur door de storing zijn.

De oorzaak lag bij een incident bij een nabijgelegen onderstation in het stroomnet, waardoor de hele wijk rond de fabriek zonder stroom kwam te zitten. Samsungs S3-locatie in Hwaseong is een van 's werelds grootste faciliteiten voor chipproductie. Het bedrijf maakt er nand, dram en processors.

Vorig jaar leidde een stroomstoring bij Samsungs chipfabriek in Pyeongtaek volgens Yonhap tot 50 miljard won, omgerekend 38,57 miljoen euro, schade.