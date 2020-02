Google Keep krijgt mogelijkheid voor maken van tekeningen op lockscreen

Google lijkt te werken aan een nieuwe versie van de notitiesoftware Keep, waarbij het mogelijk moet worden om tekeningen te maken vanaf het lockscreen. Het is daarbij dus niet nodig om eerst de smartphone te ontgrendelen.

De nieuwe functionaliteit is nog niet aangekondigd door Google zelf, maar aanwijzingen voor het maken van tekeningen vanaf het lockscreen verschenen in een nieuwe versie van de applicatie voor Android. Dat meldt XDA Developers, die het apk-installatiebestand doorzocht. Er zijn een aantal codestrings die horen bij de nieuwe functionaliteit, die in versie 5.20 van de app is ontdekt. Zo is er een string met de tekst "Create Keep drawings while your device is locked".

XDA Developers vond ook code die verwijst naar twee nieuwe layouts. Afbeeldingen van de interface om tekeningen te maken in Keep vanaf het lockscreen zijn er echter nog niet. Wel is het al mogelijk om dit te doen in de versie van Keep in Chrome OS. De introductie voor Android komt daardoor niet geheel als een verrassing.