Nieuwste iOS-versie Google Keep toont notities op de Apple Watch

De nieuwste iOS-versie van de notitie-app Google Keep kan de notities van de gebruiker ook op de Apple Watch weergeven. Het is voor Google pas de tweede keer dat het bedrijf het klokje van Apple ondersteunt, nadat Maps in 2017 abrupt van het uurwerk verdween.

Met Keep is Google voor het eerst sinds twee jaar opnieuw aanwezig op de Apple Watch. De app laat de gebruiker zijn tien meest recente notities zien die zijn aangemaakt met de smartphone-app of met de Google Keep-website.

De gebruiker kan via het slimme uurwerk ook nieuwe notities of lijstjes maken door letters op het schermpje te schrijven of door ze te dicteren. Items in lijstjes kunnen worden afgevinkt en de app ondersteunt ook de invoer van emoji. Verder is het mogelijk om notities via een force touch te archiveren of bovenaan de lijst vast te pinnen.

In 2017 trokken zowel Google, Amazon als eBay hun apps terug van de Apple Watch. Google verklaarde destijds aan Engadget dat Maps op een later tijdstip zou terugkeren, maar dat is tot op heden niet gebeurd.