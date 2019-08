SK Hynix gaat consumenten-ssd's onder eigen naam uitbrengen

De Koreaanse geheugenfabrikant SK Hynix heeft de Gold S31 aangekondigd. Het bedrijf betreedt daarmee de markt voor consumenten-ssd's na jaren van afwezigheid. Volgend jaar verschijnen de ssd's in Europa.

De Gold S31 is het eerste product in Hynix' nieuwe SuperCore-reeks van consumenten-ssd's. De naam S31 verwijst naar sata drie, eerste generatie. De ssd is dan ook een 2,5"-ssd met sata-interface. De controller is door SK Hynix zelf ontwikkeld en verdere details geeft het bedrijf hier niet over. Ook is niet bekend welke generatie nandgeheugen het bedrijf gebruikt.

Wel meldt Hynix dat de maximale sequentiële lees- en schrijfsnelheden op respectievelijke 560MB/s en 525MB/s uitkomen en dat de Gold S31-producten in opslagcapaciteiten van 250GB, 500GB en 1TB beschikbaar komen. Dat zal in eerste instantie alleen bij Amazon in de VS het geval zijn en de 250GB-versie kost daar 50 dollar terwijl de 500GB-ssd 78 dollar en 1TB-drive 124 dollar kost. In 2020 moet een beschikbaarheid in Europa volgen en ook is er een pci-e-versie op komst, aldus de fabrikant.

SK Hynix had enkele jaren geleden de Canvas-serie van ssd's voor onder andere consumenten, maar in Europa zijn deze nooit verschenen en het bedrijf stapte uit die markt. Voor de enterprise- en oem-markt is het bedrijf ssd's onder eigen naam blijven leveren. Concurrenten op de geheugenmarkt als Samsung en Intel hebben wel al die tijd de consumentenmarkt met eigen ssd's bediend.