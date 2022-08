Tactics Ogre: Reborn-rpg komt op 11 november naar pc, PlayStation en Switch

Square Enix brengt de 'tactische rpg' Tactics Ogre: Reborn uit op 11 november voor de PlayStation 4 en 5, de Nintendo Switch en op Steam. Het betreft een remaster van een eerdere versie uit 2010 en bevat onder meer geüpdatete graphics.

Tactics Ogre: Reborn heeft volgens uitgever Square Enix niet alleen verbeterde graphics, maar ook beter geluid, een geüpdatet gameontwerp, verbeterde gevechtsmechanismen, cutscenes met volledig ingesproken stemmen in het Engels of Japans, nieuw opgenomen muziek, een aangepaste interface en betere AI.

Dit zijn allemaal verbeteringen ten opzichte van de eerdere versie van de game die in 2010 uitkwam voor de PlayStation Portable. Die game heet Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Dat was op zijn beurt weer een remake van de originele game uit 1995. Die kwam toen in Japan uit op de Super Famicom, ofwel de SNES, gevolgd door een release op de Sega Saturn en in het westen op de PlayStation in 1998.

De makers beschrijven Tactics Ogre: Reborn als een tactische rpg. De game staat bekend om zijn artwork, het schrijfwerk, het verhaal en de politieke intriges. Als speler kruip je in de huid van een soldaat in het midden van een oorlog in een middeleeuwse fantasysetting. Gevechten zijn turn-based.