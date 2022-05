Hoge gasrekeningen en stijgende huizenprijzen, om nog maar te zwijgen van prijzige componenten voor in je pc: het leven is al duur genoeg. Het kan dus geen kwaad om te kijken waar beknibbeld kan worden. Op de aanschaf van een nieuwe gamingheadset wellicht? Dat is in ieder geval de vraag waar we ons in dit artikel over buigen. We bespreken in dit overzicht veertien gamingheadsets en kijken daarbij naar de goedkope modellen uit het aanbod van de verschillende fabrikanten.

Om de vergelijking overzichtelijk te houden, hebben we enkel naar bedrade modellen gekeken. Omdat we bekende merken als Epos, Logitech, Razer en SteelSeries wilden meenemen in de test, hebben we de maximale prijs voor de verschillende modellen op 70 euro gelegd. Er zijn echter merken die beduidend goedkopere modellen aanbieden. Om niet te veel appels met peren te vergelijken, hebben wij steeds het model gekozen dat de grens van 70 euro het dichtst naderde.

We hebben de verschillende modellen uiteraard aan een stevige praktijktest onderworpen, wat wil zeggen dat we ze gebruikt hebben om mee te gamen op de verschillende platforms waarvoor de headsets geschikt zijn. Daarnaast hebben we onze vaste set testmuziek op de hoofdtelefoons losgelaten en hebben we metingen aan de headsets verricht. We hebben de frequentiekarakteristiek opgemeten en gekeken wat de harmonische vervorming van de verschillende modellen is. Net als bij onze voorgaande tests hebben we daarvoor gebruikgemaakt van een miniDSP EARS en Room EQ Wizard.