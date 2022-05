Stardew Valley-ontwikkelaar kondigt nieuwe game Haunted Chocolatier aan

Stardew Valley-ontwikkelaar ConcernedApe werkt aan Haunted Chocolatier. Deze nieuwe game lijkt op de eerdere game van de ontwikkelaar, al draait Haunted Chocolatier om het verzamelen van ingrediënten om chocolade te maken en deze in een winkel te verkopen.

Net als Stardew Valley heeft Haunted Chocolatier een top-down-perspectief en een pixelart-stijl. In de nieuwe game wonen gebruikers in een kasteel met spoken, waarin ze een chocoladewinkel hebben. Het spel draait voornamelijk om het verzamelen van ingrediënten om daarmee chocolade te kunnen maken.

De gameplay van Haunted Chocolatier is daarom anders dan die van Stardew Valley; Haunted Chocolatier is volgens ConcernedApe meer een actie-rpg-game dan zijn eerdere game. In een trailer is te zien hoe de speler met pijl en boog of een tak slijmerige wezens en kraaien kan aanvallen. Ook kan de speler in het bos bijvoorbeeld nectar, bessen en melk verzamelen.

Vooralsnog is Haunted Chocolatier alleen een singleplayergame. De ontwikkelaar werkt sinds vorig jaar aan het spel. Het is niet het enige project van ConcernedApe, 'maar wel het project waarvan ik denk dat het het snelste klaar is'. Haunted Chocolatier komt sowieso naar pc, maar de ontwikkelaar wil het ook naar andere 'grote' platforms brengen. De game krijgt een nieuwe engine. Een verschijningsdatum is nog niet bekend, ConcernedApe zegt dat het spel nog in vroegtijdige ontwikkeling is en dat hij vooralsnog alles zelf gemaakt heeft.