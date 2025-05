Telegram brengt Stories-functie uit voor Premium-gebruikers

Stories zijn uitgekomen voor Telegram. Als eerste is de functie exclusief voor betalende gebruikers; wanneer hij breder beschikbaar komt, is nog niet bekend, afgezien van 'binnenkort'. Iedereen kan wel Stories zien en erop reageren.

De functie is iets uitgebreider dan bij andere platformen. Gebruikers kunnen Stories openbaar maken of beperken tot contactpersonen, specifieke contactpersonen of de zogenaamde Close Friends. Ook is te bepalen hoe lang de Stories blijven bestaan, met een maximum van 48 uur en een minimum van 6 uur, maar ze permanent laten staan kan ook. Telegram laat op Twitter weten dat niet betalende gebruikers binnenkort de functie krijgen.

Telegram Premium kost 5,49 euro per maand, of 3,33 euro per maand als voor 12 maanden vooruitbetaald wordt. Telegram Premium is goedkoper als het gekocht wordt via @PremiumBot, maar die functie is in Nederland in ieder geval niet beschikbaar. Andere apps met Stories zijn Signal, Snapchat, Instagram, Facebook en Facebook Messenger. Twitter had ooit ook Stories, genaamd Fleets.