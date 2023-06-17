Sony Bravia krijgt in de zomer als eerste tv ondersteuning voor Zoom for TV-app

Sony Bravia-televisies krijgen als eerste tv's ondersteuning voor de Zoom for TV-app op de Google Play Store.

Om via de tv te videobellen met de Zoom-app hebben gebruikers wel een externe Bravia CAM nodig, schrijft Sony. Die webcam werd vorig jaar uitgebracht en kost los 200 euro, maar wordt ook standaard bij de tv's uit de Z9K- en A95K-series geleverd. Door de Bravia-webcam te gebruiken worden het geluid en de schermhelderheid automatisch aangepast op basis van de positie van de kijker. Ook kunnen apps zoals Zoom hiermee met handgebaren bestuurd worden. De native Zoom-app moet 'aan het begin van de zomer' beschikbaar komen.