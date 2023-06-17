Sony Bravia krijgt in de zomer als eerste tv ondersteuning voor Zoom for TV-app

Sony Bravia-televisies krijgen als eerste tv's ondersteuning voor de Zoom for TV-app op de Google Play Store.

Om via de tv te videobellen met de Zoom-app hebben gebruikers wel een externe Bravia CAM nodig, schrijft Sony. Die webcam werd vorig jaar uitgebracht en kost los 200 euro, maar wordt ook standaard bij de tv's uit de Z9K- en A95K-series geleverd. Door de Bravia-webcam te gebruiken worden het geluid en de schermhelderheid automatisch aangepast op basis van de positie van de kijker. Ook kunnen apps zoals Zoom hiermee met handgebaren bestuurd worden. De native Zoom-app moet 'aan het begin van de zomer' beschikbaar komen.

Sony Bravia CAM
Sony Bravia CAM

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 17-06-2023 13:00 75

17-06-2023 • 13:00

75

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r2504 17 juni 2023 13:26
M'n Samsung TV had destijds Skype en een ingebouwde camera, leuk en handig tot twee jaar nadien de ondersteuning stopte voor de app.

Ik heb nu een mooie TV met haast geen enkele app meer en een nutteloze camera.
Geekomatic @r250417 juni 2023 13:56
En dat gaat voor deze app zeer waarschijnlijk ook gebeuren.
Je kunt beter investeren in een laptop met een "duurzaam" OS: Windows, Linux of MacOS.
kiang @Geekomatic17 juni 2023 15:55
Ik verwacht dat Android TV ook best duurzaam blijft de komende jaren, het is veruit her beste OS dat je op een tv kan krijgen in termen van beschikbare apps.

Ik snap het als mensen reizen of webos fijn vinden werken, maar probeer daar maar eens een vpn verbinding mee op te stellen.
Ed Vertijsment @kiang17 juni 2023 16:15
Ik heb dan weer liever geen (of niet nog meer) Google spul, zeker niet iets dat in de woonkamer staat met camera.
mjl @Ed Vertijsment17 juni 2023 16:23
Je kan ook zonder Google tv kijken. Alleen kan je dan geen apps gebruiken.

Maar hetzelfde heb je natuurlijk met andere smart tv platforms, data verzamelen ze allemaal, daar vertrouw ik bijv Samsung nog minder dan Google.
xbeam @mjl17 juni 2023 17:02
Android tv gebruiken zonder monitoring van de gebruikers. Hoe wil je dat doen? Google betaald hardware leverancier niet voor niets om Android te installeren en geeft ze een percentage van de reclame inkomsten die uit het device gebruik/monitoring voorkomen

Het laatste wat ie wil is dat Google met een camera je woon/slaapkamers gaat monitoren . Dat Google doet via Android zelf monitoring waar je wc is en weet precies hoe lang je zit kakken. Dat is mij betreft duizend stappen te ver.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 juli 2024 01:08]

djwice @xbeam17 juni 2023 17:16
Gewoon een Google Chromecast met TV kopen. Daar zit in Nederland inmiddels geen reclame meer op.

En anders zet je er net als op je telefoon een andere bootloader op.

Je hebt dan ook geen TV meer nodig, een 4K monitor is dan goed genoeg.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 01:08]

Hansie9999 @djwice17 juni 2023 17:30
Wij hebben in de woonkamer een Pi 4 met Libreelec (Kodi dus) en de apps van TV Vlaanderen, VTM, VRT, Play er op (apps niet officiële versie's voor Kodi, onderhouden door de gemeenschap)

In de slaapkamer een Android boxje van Ali (denk 35,- euro enkele jaren geleden) die Coreelec draait (ook gewoon Kodi dus)

alles super vlot, niks extra reclame, niks phone home naar google/samsung (wel naar VTM en VRT en zo natuurlijk , die weten wat je kijkt :) )

En ik heb dan inderdaad een chromecast met google TV ook liggen, die werkt ook ok, maar die heb ik gewoon liggen als backup, want soms als er updates zijn dan kan het een dag (of langer) duren voor de geweldige Kodi gemeenschap een update heeft voor ons, en 1 of meer dagen zonder TV dan zou mijn vrouw doodvallen :)

Voor de rest werkt die Chromecast met google TV ook super goed en vlot, maar dan heb je inderdaad extra data die je verstuurd naar google en extra reclame (netflix, disney+ wat we niet hebben) , die zou ik er inderdaad via ADB kunnen uitgooien , maar aangezien deze gewoon backup is hou ik hem gewoon stock zodat hij ZEKER werkt :)
kiang @Hansie999917 juni 2023 18:17
Die Ali express tv boxen zijn een verschrikkelijk slecht idee als je je zorgen maakt om privacy en security.
Dazzyreil @kiang17 juni 2023 23:09
Niet als je iets anders erop flasht.
kiang @Dazzyreil17 juni 2023 23:56
Er is bitter weinig betrouwbaar te vinden voor obscure Android tv boxen van aliexpress. Wanneer een chromecast met Google tv zo weinig kost als nu, vraag ik me af: why bother?
Hansie9999 @kiang20 juni 2023 12:52
Beste,

Ik boot via een SD kaart waar ik zelf Coreelec of Libreelec op zet, ik gebruik niets van de voorgeïnstalleerde software. (tenzij ze ook iets in de boot geinjecteerd hebben, maar daar heb ik toch nog geen tekenen van gezien.
Condor70 @Hansie999917 juni 2023 17:54
Je kunt wel "Apps only mode" in de Chromecast aanzetten om al die Netflix en Disney+ aanbevelingen uit te schakelen.
Hansie9999 @Condor7017 juni 2023 18:08
Daar staat hij al op,

Ik bedoel dat zelfs als je geen disney+ of Netflix hebt je die apps blijft zien staan (en je er ook per ongeluk op kan klikken)
Die apps kan je standaard niet verwijderen (ook al heb je er geen accounts) tenzij je begint met ADB om ze zo te verwijderen, maar ik hou hem liever stock zodat er niets fout loopt.
djwice @Hansie999917 juni 2023 19:20
.., maar dan heb je inderdaad extra data die je verstuurd naar google en extra reclame (netflix, disney+ wat we niet hebben) , die zou ik er inderdaad via ADB kunnen uitgooien , maar aangezien deze gewoon backup is hou ik hem gewoon stock zodat hij ZEKER werkt :)
Dat is dus nu niet meer het geval, in een update van een paar maanden terug zijn die advertenties er niet als je in de configuratie dat aan geeft.

Daar heb je geen adblocker, pi-hole of custom bootloader meer voor nodig.
xbeam @djwice17 juni 2023 21:21
Het gaat niet om de reclame in de apps. Het gaat om het feit dat Android hardware gezamenlijk echt letterlijk je hele leven monitoren en precies weten hoe je huis er van binnen uit ziet en Google letterlijk een in-house kaart van huis heeft en binnen de muren van eigen huis waar jij veilig en on begluurd/beken acht je locatie en gedrag bijhoudt. inclusief de exacte locatie van je wc wanneer en hoelang je zit te poepen of staat te plassen inclusief je intieme douchen, bad en slaapkamer momenten om op het moment dat jouw plee papier op is of morning after pill nodig hebt de persoonlijke advertenties tijdens je internet gebruik zo duur mogelijk te verkopen.

Waarom denk dat bedrijven betaald krijgen om Android op hun hardware installeren en een percentage van de daar uit voort komende reclame inkomsten krijgen?

En nee dit is niet opdreven
Zie het onderzoek en rechtszaak van Europese consumentenbonden
https://www.youtube.com/watch?v=rfhyNUAT9CU
https://www.consumentenbond.nl/acties/google-claim

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 juli 2024 01:08]

djwice @xbeam17 juni 2023 21:49
Ik heb een aantal klachten hierover bij Google ingediend en deze zijn aangepast.

Zoals de Netflix, Amazon en Disney+ advertenties op de Google Chromecast met TV.

Zoals het bijhouden en gebruiken van je surfgedrag ook nadat je dit hebt uitgevinkt.

Deze zijn vrij recent gewijzigd na mijn verzoeken met reproductie stappen en aangeven hoe deze een schending zijn van de AVG en welke boete daar mogelijk bij komt kijken.


Dus als je contrete aanwijzingen hebt van het adverteren van de morning after pil aan de hand van je douche en wc gedrag, beschrijf het reproduceerbaar. Dat helpt. Het maakt de zaal sterk en helder om aan te pakken.
Overigens zou ik die pil gewoon bij de dichtsbijzijnde (nacht)apotheek halen en niet via internet bestellen... bij ons is de apotheek bij het ziekenhuis altijd open.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 01:08]

xbeam @djwice17 juni 2023 21:56
Nogmaals het gaat niet om de advertenties die je zelf krijgt, het gaat er om dat Android hardware als primaire doel heeft jouw te spioneren. En Google daar heel ver in gaat en zelf fabrikanten betaald hun Android hardware goed in markt te zetten. En voor Google/Android product betaald door je volledig privacy op te geven en leven te overhandigen aan Google waar ze gigantische veel aan verdienen.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 juli 2024 01:08]

xbeam @djwice17 juni 2023 22:20
Het is voorbeeld om duidelijk te maken wat Google over je weet en verkoopt aan de hoogste bieder

Hier wat meer technische achtergrond van privacy developers over hoeveel moeite het te ze kost en zelfs onmogelijk is om Android spy vrij te krijgen https://www.youtube.com/watch?v=4LPDsPvCbCo

Beter zorg je er gewoon voor dat er zo min mogelijk Google je huis binnen komt. Vervang de mee geleverde Android versie voor Linux of het door privacy guru’s onderhouden lineage.
Beter en leuker, je koopt voor een paar euro een zelf Pi board met arm cpu (is ook wat de meest tv box fabrikanten gebruiken) en bouwt in minder een half uurtje volledig je eigen tv-box
https://tutorials-raspber...raspberry-pi-android-box/

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 juli 2024 01:08]

!GN!T!ON @Hansie999917 juni 2023 21:30
Puur als warning m.b.t. tot die Ali androidbox. Deze komen (schijnbaar) veel met voorgeinstalleerde malware erop. (https://www.youtube.com/watch?v=1vpepaQ-VQQ, https://www.bleepingcompu...e-installed-with-malware/)
xbeam @!GN!T!ON17 juni 2023 21:58
Did Inderdaad ook, veel goedkoper Android hardware fabrikanten, niet alleen tv-kastjes fabrikanten zijn bewust of zonder het zelf te weten zo geïnfecteerd met maleware of gehackt dat hun hardware al geïnfecteerd in de verpakking zit.
Voor wie liever leest of voor wie YouTube informatie nooit gelooft omdat het YouTube is
https://www.techzine.nl/n...einfecteerd-door-malware/

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 juli 2024 01:08]

Jaapvaak @Ed Vertijsment19 juni 2023 14:09
Van welk merk dan liever wel?
keverjeroen @kiang17 juni 2023 17:53
Helaas stoppen producenten als Sony vrij vlot met het updaten van het OS, en kan je daardoor steeds minder apps installeren..
Annihilism @kiang17 juni 2023 20:31
Geef mij maar gewoon een dom beeldscherm 65" zonder überhaupt iets smart. Lage input lag en veel aansluitingen.

Hang er veel liever een Nvidia Shield of losse smart dongle aan die ik gewoon zelf kan vervangen.

En ja ik besef dat de meeste mensen dit niks boeit. Maar dat neemt niet weg dat fabrikanten van de 1001 modellen die ze releasen en je door de bomen het bos niet meer ziet er niet ééntje kan zijn zonder smart. Kan me niet voorstellen dat die markt zo niche is dat dat niet rendabel is naast de ontiegelijke hoeveelheid andere modellen. Als bijkomend voordeel hoeft zon model ook veel minder snel in de uitverkoop omdat het minder snel verouderd.
kiang @Annihilism17 juni 2023 20:47
Geef mij maar gewoon een dom beeldscherm 65" zonder überhaupt iets smart. Lage input lag en veel aansluitingen.
Sony Bravia heeft die modus: je kan het hele AndroidTV gedeelte uitschakelen, dus wat jij wilt bestaat gewoon.

Maar... Waarom wil je dat bij een nieuwe tv?
Hang er veel liever een Nvidia Shield of losse smart dongle aan
Je wilt er dus gewoon android TV op. Prima: zit er al op! En sure: de shield is sneller, maar dat boeit totaal niet voor Netflix en Dinsey+, wat het enige is dat 99% van de gebruikers willen. En ja, nVidia update de shield langer dan tvs updates krijgen.

Maar tot die tijd: waarom AndroidTV uitschakelen? Het is een kastje en afstandsbediening minder en de tv doet exact wat jij blijkbaar wilt.

Ik deelde jouw standpunt, maar heb mijn MiBox en Steam Link en HTPC niet meer aangesloten sinds ik mijn nieuwe Sony met een moderne AndroidTV versie heb.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 01:08]

Annihilism @kiang17 juni 2023 20:55
[...]


Sony Bravia heeft die modus: je kan het hele AndroidTV gedeelte uitschakelen, dus wat jij wilt bestaat gewoon.
Maar dan betaal ik dus nog steeds voor een trage SoC en software (dat doen die programmeurs niet vrijwillig) die ik niet ga gebruiken. Ik vind het al een hele vooruitgang dat het uitgeschakeld kan worden maar het liefst heb ik dat ze dat soort rotzooi er gewoon niet instoppen.

Nogmaals snap ik dat de meeste mensen dit niet willen of hoeven. Dit is meer een persoonlijke rant en geen realistische verwachting van wat ik hoop dat er misschien gaat komen.

Overigens had Samsung een mooi concept waarbij je de soc kon vervangen. Helaas is daar maar één nieuwe printplaat voor gekomen en dat was het.
kiang @Annihilism18 juni 2023 00:00
Maar dan betaal ik dus nog steeds voor een trage SoC en software (dat doen die programmeurs niet vrijwillig) die ik niet ga gebruiken.
En mensen met een soundbar betalen voor speakers in de tv die ze niet gebruiken, en mensen met een universal remote betalen voor een afstandsbediening die ze niet gebruiken, en mensen die niet gamen betalen voor een game modus en VRR die ze niet gebruiken, en mensen die gewoon live tv willen kijken of wat Netflixen met het gewone abonnement betalen voor 4k pixels die ze niet gebruiken, en mensen die wifi gebruiken betalen voor een ethernet jack die ze niet gebruiken (en omgekeerd), en mensen die de coax kabel niet in de tv maar in de decoder van Ziggo/Telenet stoppen betalen voor een dvb-c tuner die ze niet gebruiken, en...

Moet ik doorgaan? Al deze voorbeelden zijn trouwens veel vaker voorkomend (zeker de laatste: bijna niemand gebruikt de tuner in de tv) dan wat jij wilt. Je erkent in je comment wel dat wat jij wil wat niche is, maar je lijkt niet te beseffen dat het probleem dat je stelt (betalen voor iets dat je niet gebruikt) voor alle gebruikers geldt

Overigens: het klinkt alsof jij gewoon een monitor wilt. Koop dat dan ;)

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 01:08]

r2504 @kiang18 juni 2023 13:15
Moet ik doorgaan? Al deze voorbeelden zijn trouwens veel vaker voorkomend (zeker de laatste: bijna niemand gebruikt de tuner in de tv) dan wat jij wilt. Je erkent in je comment wel dat wat jij wil wat niche is, maar je lijkt niet te beseffen dat het probleem dat je stelt (betalen voor iets dat je niet gebruikt) voor alle gebruikers geldt
Zo niche blijkt het dan toch niet te zijn zoals je zelf aangeeft... ik denk dat zelfs 90% z'n TV tegenwoordig gewoon als monitor gebruikt aangezien alle providers een STB leveren.
kiang @r250418 juni 2023 17:04
Het willen dat je tv dom is is zeker wel een niche: de meeste gewone gebruikers hebben netflix of een andere streaming dienst, dus als die op de tv kan gebruiken ze die app graag.
BenVenNL @kiang18 juni 2023 12:20
Een VPN verbinding opzetten, het nr1 argument voor elke consument om een tv te kopen inderdaad ...

Heb nu ook Android op een Sony. Nooit weer, wat een meuk. Startscreen vol met apps welke ik niet wil. Zodra het ding opstart doet hij niks tot de 'aanbevelingen' en de apps welke ik niet wil, ingeladen zijn. Apps welke ik verplaats, staan de volgende keer gewoon weer vooraan.
kiang @BenVenNL18 juni 2023 17:06
Een VPN verbinding opzetten, het nr1 argument voor elke consument om een tv te kopen inderdaad ...
Is dit tweakers of nu.nl?

Natuurlijk is dat een niche voorbeeld, maar dat haal ik net aan om aan te tonen hoe volwassen het applicatie aanbod op Android tv is, vergeleken met webos en tizen is het echt zo veel beter. De meeste streaming apps komen dan ook gewoon eerder uit op Android tv, bijna nooit zie je iets eerst op tizen of webos komen
lanarhoades @Geekomatic18 juni 2023 07:26
Of een AppleTV en een iPhone.
Geekomatic @lanarhoades18 juni 2023 12:55
Anekdote:
Ik heb gisteren toevallig geprobeerd om de iPad Air van mijn kleine nichtje weer aan te praat te te krijgen.
Ze had iets in haar account gewijzigd, waardoor ze niet meer kon inloggen.
Ik ben alle Apple helpdesks langs gegaan incl. de fysieke winkel.
Maar omdat de aankoop bon er niet meer is willen ze niet helpen met een account reset.
Zodra met het ding online komt (ook na hardware reset) wordt om de account gevraagd.
.
Het is nu dus een nutteloos stuk hardware, dat fysiek nog perfect werkt.
Mijn stelling voor duurzaam OS blijft dan ook: MacOS wel, iOS (en Android) niet.
Bij de eerste ben je zelf nog de baas..

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 23 juli 2024 01:08]

Vuurvleugelhart @Geekomatic18 juni 2023 08:23
En in een offline media player. Waar je een harde schijf op aansluit en kijken en luisteren maar (ook nog eens het minste stroomverbruik).
Nu nog alleen een dienst waar je dit soort bestanden gewoon, tegen een redelijke vergoeding en zonder het aantasten van jouw privacy, kunt downloaden.
Na 18 jaar is die hoop daarop overigens al lang vervlogen.
Antenne Bayern @r250417 juni 2023 14:03
Dit precies dus.. ik wil echt geen 'slimme tv' .. ik heb nu een firestick van amazon werkt erg goed.. //
Soldaatje @Antenne Bayern17 juni 2023 15:44
Dan nog beter een NVIDIA Shield, die kan ook Zoom met een webcam.
Atomsk @Antenne Bayern17 juni 2023 16:28
Heb m'n LG OLED al bijna 5 jaar en de streaming apps voor Netflix e.d. doen het nog prima. Van de week nog een update van WebOS gehad. Bij de plasma tv daarvoor wel gehad dat de ondersteuning op een gegeven moment stopte, maar die had toch maar vage nieuws apps e.d. waar je niks aan had.
DrVic @Atomsk18 juni 2023 10:01
ja precies, hier hetzelfde, een CX volgens mij. Heb ook een firestick (voor F1TV), maar dat voelt niet sneller dan de ingebouwde software.
24hourpartypal @Atomsk18 juni 2023 17:17
Nou op mijn E6 is anders de HBO Max app niet beschikbaar en ook zitten er sommige apps vast op een oudere versie. Volgens mij is recent Plex wel beter geworden na flink beklaag, maar daar kon ik jarenlang doodleuk geen HDR streamen.
rko4u @r250417 juni 2023 14:45
Daarom bij deze een losse camera, dan kan je deze nog op je PC gebruiken als de app stopt.
droeftoeter @r250417 juni 2023 20:22
Ik heb een Sony Bravia, inmiddels een oudje, waarop een selectie apps stonden bij aanschaf. Sticker op de doos want dit waren toch wel belangrijke features van deze TV. Zo ook de Netflix app. Tot ik op een gegeven moment de TV aanzette en er een kritieke update geinstalleerd moest worden. Weg Netflix app en nog iets wat ik me niet meer kan herinneren. Daar zat ik dan met m'n Netflix abo... Aangezien de "smart" omgeving locked down was en ik zelf niets kon installeren heb ik toen maar een goedkope android box gekocht op ebay zodat ik nog wel m'n series kon afkijken.

Tegenwoordig heb ik een Nvidia Shield voor dit soort features zoals ook andere tweakers in de reacties. Dat geeft me toch wat meer controle en zekerheid op de lange termijn.
SaraNostra @droeftoeter18 juni 2023 10:02
Ik had dat laatst met de LG. Menu / interface volledig veranderd en veel slechter en trager geworden. Heel triest.
mac1987 @r250418 juni 2023 02:45
Hier precies hetzelfde met een Philips tv. Een losse cam aansluiting via USB op een Android TV box zou beter zijn.
ViPER_DMRT @r250419 juni 2023 15:24
Camera in de TV van de woonkamer, this is where I bail ;)
Zerora 17 juni 2023 13:09
Geen idee in hoeverre de ondersteuning er al is, maar het zou TV fabrikanten sieren als ze out-of-the-box ondersteuning bieden voor de de meeste (moderne) webcams, zodat de makers van meetings apps en andere apps/games die de webcam gebruiken makkelijker bereik kunnen hebben door hun app voor TV's uit te brengen.
rajackar @Zerora17 juni 2023 13:20
Hear hear!
Ik vraag me al jaren af waarom ik niet gewoon een teams app op mijn smarttv kan hebben met een random webcam.
Kraz @rajackar17 juni 2023 13:25
Teams App op je televisie?
Heb je wel eens gekeken hoeveel geheugen Teams op je computer verbruikt?
Dat gaat een TV echt niet trekken. :D
rajackar @Kraz17 juni 2023 13:32
Heb je wel eens gezien hoe het werkt op low power dedicated teams devices? Uiteraard heb ik het over zo'n soort implementatie en geen full teams cliënt.
ViPER_DMRT @rajackar19 juni 2023 15:25
Webclient is pretty doable, en 9 van de 10x kun je hem side loaden. (Works for the Nvidia Shield)
MarnickS @Kraz17 juni 2023 13:40
De smartphone-versie valt wel wat mee. Het hoeft echt niet de volwaardige Windows-versie te zijn.
Arrogant @Kraz17 juni 2023 13:40
Teams 2.0
Aapmansz 17 juni 2023 18:31
Lijkt me een prima betaalbare oplossing voor kleine bedrijven die toch een teams(zoom)room willen hebben.

Wat meer professionele oplossingen voor een Teamsroom (2 schermen, bedieningskastje op tafel) gaan al snel richting €15.000 en dan hebben we het nog niet over de Microsoft Teamsroom licentie die periodiek afgetikt moet worden.
RoccoS @Aapmansz17 juni 2023 21:29
15k is wel erg veel hoor. De Yealink Meetingbar's heb je al vanaf zo'n €1500 en die ondersteunen ook twee schermen. Bedienings-touchscreen voor op tafel kost zo'n extra €700 dacht ik.
Stijnvi @Aapmansz19 juni 2023 16:17
Kan je niet gewoon een flinke TV aan de muur hangen, een simpele PC erop aansluiten met HDMI en een Jabra speakerphone en een webcam aan de PC koppelen?

Uit mijn ervaring is een microfoon aan één kant van de kamer namelijk echt verschrikkelijk om naar te luisteren.
Als je iemand aan de achterkant van de kamer wil horen moet die persoon de longen uit z'n lijf schreeuwen, of jij moet je geluid zo hard zetten dat je trommelvliezen kapot worden geblazen zodra iemand recht voor het scherm het woord neemt.
g_v_rijn 17 juni 2023 14:00
Eerst was er een TV fabriant App voor ingebouwde camera - geen succes.
Toen kwam er Skype for TV - geen succes.
Uit het niets komt Sony er nogmaals mee. Is er een tekort aan innovaties ? - voor de marketing & sales afdeling dan.
Tourmaline @g_v_rijn17 juni 2023 14:18
Hier hadden ze tijdens de lockdown mee moeten komen. Nu vrij kansloos denk ik.
Groningerkoek @g_v_rijn17 juni 2023 14:19
Ik zit te wachten op de volgende innovatie: "Deze TV heeft een geweldig beeld en verder is die zo dom als maar mogelijk is, je sluit er maar je eigen zooi op aan"
Metallize @Groningerkoek17 juni 2023 14:42
en zo moet het ook :) een beetje tweaker schakelt de smart gedeelte wel uit , en zet er een pc'tje onder.

Ik wacht nog steeds op een TV die 8gb aan ram en een cpu met wat opslag heeft, zet je eigen Linux/windows er maar op

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 01:08]

rko4u @Groningerkoek17 juni 2023 14:43
Heet dat niet monitor?
Ethirty @rko4u17 juni 2023 15:14
Weet je wat je voor een 55" monitor betaald?

In ieder geval een veelvoud van een TV met matige soc en beperkte "smart" TV ondersteuning. Maar daar kunnen ze dan wel 2x per jaar een nieuw model van uitbrengen met een iets ander type nummer zodat het voor de consument lijkt of er wat veranderd is. Marketeers moeten ook werk hebben.

En dat is best jammer, want op deze manier koopt een deel van het publiek onnodige elektronica met alle milieu impact van dien. Ik ben er van overtuigd dat als je het geld steekt in de kwaliteit van het scherm, je er een veel betere "TV" voor terug krijgt.

Maar dan geen sponsor deals meer van Netflix of Amazon met bijbehorende knopjes op je afstandsbediening.
Hansie9999 @Groningerkoek17 juni 2023 17:33
en niet vergeten, TV moet volledig werken binnen de 2 seconden na het aansluiten van het stopcontact.
(een grote reden dat ik mijn oude TV in gebruik hou, werkt toch gewoon als monitor voor mijn Pi4)

Ik sluit alles altijd volledig af (stekkerblok met schakelaar) dus mijn TV moet MINSTENS even snel klaar zijn als mijn Pi4 nodig heeft om Kodi te starten :)
Marcel3X @Groningerkoek17 juni 2023 20:27
LG OLED, 65
Smart gedeelte nooit gebruikt,
Apple TV 4K doet de beeldverwerking...
Dit najaar iMessage op de Apple TV, gratis...
Groningerkoek @Marcel3X17 juni 2023 21:26
Maar smart en al die functies en opties die ik en (veel?)anderen nooit gebruiken zit wel in de prijs verwerkt ;)
ikweethetbeter @Groningerkoek18 juni 2023 19:20
Ja, daar ontkom je helaas niet aan... Alhoewel de SoC waarschijnlijk geen drol kost en Prime en Netflix meebetalen voor de knoppen op de afstandsbediening.

Geen ethernet aansluiten en geen wifi wachtwoord ingeven.

Mijn Samsung tv heeft een half jaar geleden nog even op internet gezeten voor een firmware controle. Meer mag hij online niet doen!
m-a-r-t-1 @Groningerkoek17 juni 2023 21:36
Nou echt hè, gewoon beeld zonder bloatware.
GertMenkel @g_v_rijn17 juni 2023 14:56
Mijn Sony heeft wel een hele maand lang een Skype-app gehad voordat ik de melding kreeg dat ondersteuning ophield. Nooit gebruikt, want Sony had een whitelist van ondersteunde webcams.

TV-bellen kan een mooie feature zijn, maar als je extra moet betalen voor de feature ben je al te ver heen. Een Android-TV-box van een betrouwbare maker of zelfs een Chromecast met Google TV kan ook gewoon met een webcam werken via de USB-poort (met een powered USB hub voor de Chromecast want die heeft geen poort natuurlijk).

Teams heeft weliswaar geen Android-TV support, maar daar zijn trucs voor. Zelfs lelijke hacks als deze zou ik meer vertrouwen dan de speciale features die een TV-fabrikant inbouwt.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 23 juli 2024 01:08]

markg85 17 juni 2023 14:32
Eerder een reden om niet te kopen dan wel.
Ik hoef geen camera op/in mijn tv.
KefRef69 @markg8518 juni 2023 11:44
geef je compleet gelijk, tv is er om film en series te kijken.
Oon 17 juni 2023 15:14
Wij hebben één keer de TV gebruikt voor een videogesprek, dat was toen we tijdens de coronaperiode nieuwjaar niet samen konden vieren, en ging met een boel telefoons en laptops bij de TV.

Lijkt me nou niet echt de moeite waard om voor die ene keer in de 30 jaar dat je het gebruikt Zoom 24/7 mee te laten kijken...
ikweethetbeter 17 juni 2023 15:22
Zinloze optie! En een tv is niet persoonlijk, een telefoon wel en een (account op een) laptop wel. Daar voer je je persoonlijke gesprekken! Moeten die op de tv komen, dan heb je ChroneCast of AirPlay.

Edit: Wat een kansloze mods weer. Wie doen dat eigenlijk? Ik ben on topic, en Oon ook, maar toch op irrelevant gemod. Heb ik een tere Sony ziel gekrenkt?

[Reactie gewijzigd door ikweethetbeter op 23 juli 2024 01:08]

Verwijderd 17 juni 2023 16:47
Ik heb de Bravia KDL40W905A, het topmodel van 10 jaar geleden met Opera TV platform. Steeds meer apps verdwenen vanzelf uit het menu. Alleen Youtube (begin deze maand nog nieuwe versie) en Netflix (laatste update juni 2019) gebruik ik. Werkt nog altijd. Op een webcam waarmee ik op de bank te zien ben zit ik niet te wachten.
AvdC @Verwijderd18 juni 2023 16:27
Ja precies, ik zit met verbazing te lezen, ik heb de KDL46W905A en idd, pathé thuis, YouTube, Netflix als een zonnetje... Ding is uit 2012!
lastlong 18 juni 2023 07:34
Hoogstwaarschijnlijk zal in september dan ook zoom voor apple tv worden aangekondigd. Die functionaliteit zit in de beta van de nieuwe tvOS
KefRef69 18 juni 2023 11:52
Ik weet niet zeker of ik juist ben maar ik dacht begrepen te hebben dat Sony dit jaar geen nieuwe modellen gaat uitbrengen. Denk dat de technologie van OLED op zijn hoogtepunt staat.
Ik heb een Panasonic 65"JZ1504, de 2004 had geen nut want de kwaliteit van het geluid op een tv is waardeloos, dat geld kan je beter uitgeven aan een goede surround installatie.
Vraag mij het nut van een camera op je tv?
Dit jaar komt de Panasonic 65" MZ uit, denkt dat die van beeldkwaliteit op het zelfde niveau zal zijn als het topmodel van Sony, de A95.

[Reactie gewijzigd door KefRef69 op 23 juli 2024 01:08]


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