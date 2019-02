Cherry kondigt DW 9000 Slim-set van toetsenbord en muis aan

Cherry heeft de DW 9000 Slim geïntroduceerd, een draadloze set van toetsenbord en muis die werkt op oplaadbare batterijen. De combinatie kan zowel via bluetooth 4.0 worden aangesloten als met behulp van de bijgeleverde nano-usb-ontvanger.

Het zwarte toetsenbord van de set moet zich onderscheiden met zijn platte ontwerp. De Duitse fabrikant voorzag het keyboard ter versteviging van een metalen plaat en gebruikte voor de toetsen de Cherry SX-scissorswitches. De toetsen voor caps lock, scroll lock en num lock beschikken over een statusledje. Cherry levert vier rubberen voetjes mee om de werkhoek van het keyboard aan te passen.

De muis herbergt zes knoppen en een optisch scrolwiel. Via een van de knoppen kan de gebruiker snel schakelen tussen drie sensorresoluties, gaande van 600 tot 1600 dpi. Net als het toetsenbord kan de muis worden opgeladen via de meegeleverde micro-usb-kabel, ook wanneer de randapparatuur in gebruik is.

Behalve via bluetooth kan er ook verbinding worden gemaakt via een kleine usb-ontvanger. Die maakt gebruik van de 2.4GHz-band en het signaal is versleuteld met aes-128. Schakelen tussen de beide verbindingen gebeurt met een knopje op het toetsenbord en de muis. Het is op deze manier ook mogelijk om de DW 9000 Slim aan twee computers tegelijk te koppelen.

De Cherry DW 9000 Slim komt in februari op de markt en krijgt een adviesprijs mee van 99 euro.