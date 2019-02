Bedrijf voor dna-tests geeft FBI toegang tot data

FamilyTreeDNA deelt zijn dna-gegevens in de VS met de autoriteiten, die om toegang vragen in de strijd tegen criminaliteit. Dat geeft het bedrijf toe. FamilyTreeDNA, dat zich richt op genealogie, is een van meerdere bedrijven die dna-tests voor consumenten aanbiedt.

Het in Houston gevestigde bedrijf gaf de FBI vorig jaar al toegang tot zijn databases, zonder gebruikers hierover in te lichten. BuzzFeed News berichtte hier vorige week over en zondag bevestigde de ceo van FamilyTreeDNA het bericht volgens de NYT, in een e-mail gericht aan gebruikers. In die mail verontschuldigt de topman dat de communicatie te wensen over liet.

Tegelijkertijd verdedigt hij de stap om de FBI toegang te verlenen: "We hebben een ongelofelijke hoeveelheid steun gekregen van hen die geloven dat dit een mogelijkheid is voor eerlijke burgers die zich aan de wet houden om slechteriken te pakken."

Het bedrijf wijst er op dat in de algemene voorwaarden staat dat autoriteiten met een zoekbevel of dagvaarding inzage in de databases kunnen afdwingen. Zonder die bevelen kunnen ze ook toegang krijgen tot gegevens, volgens het bedrijf, maar dan alleen tot die data waar een FamilyTreeDNA-gebruiker standaard toegang toe heeft. Daarbij gaat het dus om toegang die FamilyTreeDNA vrijwillig biedt aan de FBI.

Op verzoek stelt het bedrijf dna-profielen op, op basis van aangeleverde samples, die de autoriteiten vervolgens kunnen uploaden naar publieke dna-databases, om vervolgens bijvoorbeeld een stamboom van een slachtoffer vast te kunnen stellen. "Als we gewelddadige criminaliteit kunnen voorkomen en levens kunnen redden, dan doen we dat", stelt Bennett Greenspan, president van Gene-by-Gene Ltd. en FamilyTreeDNA.

FamilyTreeDNA is in 2000 opgericht en is een van de grootste diensten waarmee consumenten hun dna kunnen laten testen. Na het verstrekken van wat wangslijm krijgen klanten tegen betaling informatie over hun afkomst. "Zonder het realiseren, heeft Greenspan een platform ontwikkeld dat bijna twintig jaar later autoriteiten helpt om gewelddadige criminaliteit sneller dan ooit op te lossen", stelt het bedrijf over zijn geschiedenis.