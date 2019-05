Razer stopt met gamewinkels voor Ouya, Forge TV en Mad Catz Mojo

Razer sluit op 25 juni de gamewinkels van de Ouya, Forge TV en de Mad Catz Mojo. Forge TV- en Mojo-gebruikers behouden in tegenstelling tot die van de Ouya wel nog toegang tot de Google Play Store.

Razer geeft aan te stoppen met het ondersteunen van de digitale gamewinkels van Android TV-apparaten Ouya, Forge TV en de Mad Catz Mojo en deze te sluiten. Vanaf 25 juni is het niet meer mogelijk om games te kopen of te downloaden via gamewinkel. De hardware en al geïnstalleerde games zullen wel nog werken. De Mad Catz Mojo en de Forge TV kunnen bovendien nog wel gebruik maken van de Google Play Store.

Razer deactiveert accounts dus het bedrijf spoort gebruikers aan tegoeden bij de accounts op te maken. Gebruikers kunnen nog tot 25 juni gamen op de Ouya, daarna zal de discover-sectie niet meer toegankelijk zijn. Games die al op de Ouya staan zijn mogelijk wel nog speelbaar, zolang het spel geen online aankoopvalidatie bij het opstarten nodig heeft.

Het stoppen van de ondersteuning door Razer betekent het definitieve einde van de Ouya. Razer kocht in 2015 delen van het console-bedrijf op. Nadat de Android-console een succesvolle KickStarter-campagne had afgesloten begonnen de problemen. De console werd onder andere geplaagd door concurrentie met soortgelijke producten, een te kleine game-bibliotheek en kwalitatief slechte controllers.