Valve brengt vr-headset Index half juni uit

Valve brengt zijn vr-headset Index half juni uit, zo blijkt uit de productpagina die vroegijdig online kwam. De headset komt met Knuckles-controllers en vereist een pc met Nvidia GTX 1070 of hoger, staat op de pagina.

De productpagina die online verscheen is duidelijk nog niet af, getuige teksten als 'lorem ipsum dolor sit amet', een bekende tekst om als placeholder te gebruiken. De pagina in de Steam Store is inmiddels offline, maar is te zien via een archiefsite.

De vr-headset heeft in elk geval usb 3- en displayport 2.1-aansluitingen, zo is uit de tekst op te maken. Andere specs van de headset, zoals het type van het scherm en de resolutie ervan, zijn nog niet bekend. Valve gaat de headset op 1 mei presenteren, zegt het bedrijf tegen The Verge. Dan beginnen de pre-orders, terwijl de Index half juni in de verkoop gaat.

Valve was net begonnen met teasen van de Index. De bril heeft vermoedelijk inside-out tracking om de hoeveelheid kabels te verminderen en geruchten spraken van een blikveld van 135 graden.