Australië gaat domeinen met extremistisch materiaal blokkeren tijdens aanslagen

De Australische overheid gaat bij toekomstige aanslagen internetdomeinen blokkeren die terroristisch materiaal hosten. Daarnaast overweegt het land een wet aan te nemen die digitale platforms verplicht om de veiligheid van hun diensten te verbeteren.

De Australische minister-president Scott Morrison, die momenteel in Frankrijk de G7-top bijwoont, zei in een verklaring er alles aan te zullen doen om terroristen de mogelijkheid te ontnemen hun daden via het internet te verheerlijken. Hij doelt daarmee onder meer op het livestreamen van terreuraanslagen, en op het achterlaten van manifesten en andere documenten.

De eSafety-commissaris van het land zal bepalen welke domeinen tijdens een crisissituatie moeten worden geblokkeerd, via een nog nader te bepalen methode. Daarnaast zal een crisiscoördinatiecentrum 'de klok rond' toezicht houden op gewelddadig en extremistisch materiaal.

Volgens Reuters overweegt Australië ook een wetgeving die internetbedrijven verplicht om de veiligheid van hun diensten te verbeteren. Het is echter niet duidelijk wat de sancties zijn wanneer een bedrijf de nieuwe richtlijnen negeert of niet in staat is om ze te implementeren.

Zowel Australië als Nieuw-Zeeland verscherpte eerder al zijn toezicht op websites en sociale media, nadat in maart 51 mensen omkwamen bij een terroristische aanslag in Christchurch. De dader had de aanslag via Facebook gelivestreamd.