Ook in 2017 houden we de Tweakers Meet-ups. Op 22 maart trappen we af op de High Tech Campus in Eindhoven, met het thema 'smarthome'. Op het programma staan onder meer een presentatie van oppertweaker Femme Taken, en de kans om Amazon Echo en Google Home te proberen.

Eind 2015 organiseerden we ook al een Meet-up over smarthome, maar er is zoveel gebeurd in de tussentijd dat we het zeker de moeite vonden om er weer bij stil te staan. De strijd om de digitale assistenten is losgebarsten; Amazons Alexa is met een enorme opmars bezig, Google legde eind vorig jaar zijn Home-speaker in de winkelschappen en van alle kanten wordt je als consument bestookt met reclame voor 'slimme' apparaten.

Drie sprekers

Onze eigen Femme Taken zal tijdens zijn presentatie uitleggen hoe je al dit soort apparatuur als doe-het-zelver aan elkaar kunt knopen. Welke systemen zijn er? Hoe houd je het enigszins betaalbaar? En wat zijn de voor- en nadelen van draadloos en bedraad schakelen?

Vervolgens spreekt Patrick Honselaar, net afgestuurd aan de TU Eindhoven op het onderwerp Beyond reality: the effect of a virtual reality experience on the user acceptance of Smart Homes en nu werkzaam bij Heijmans. Hij zal het hebben over smarthome-integratie in nieuwe woningen. Het idee van een slim huis is enorm in opkomst op de vastgoedmarkt, maar waarom woont er dan nog bijna niemand in?

We sluiten de avond af met Anne van Rossum, ceo van Crownstone. Crownstone is bekend van de gelijknamige, slimme stekker, die de aanwezigheid van gebruikers detecteert. Van Rossum zal het hebben over de verschillende technieken die de motor achter smarthomeproducten vormen, zoals Apples Homekit, de deep learning-algoritmes achter Alexa en de machine learning die het bedrijf zelf gebruikt.

Ervaar zelf

Naast de verschillende sprekers zullen er ook een Amazon Echo en Google Home aanwezig zijn om mee te experimenteren. Ook is er zoals altijd de mogelijkheid tot een potje Mario Kart.

Ik wil erbij zijn!

Kaartjes voor de Meet-up kosten 15 euro, inclusief twee consumpties. Bestellen kan op de actiepagina. Het is mogelijk om voorafgaand aan de Meet-up iets te eten op de locatie, waarbij je de keuze hebt uit een hamburger, een vegaburger of nasi met saté. De kosten hiervoor bedragen tussen 5 en 7,50 euro.

Programma