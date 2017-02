Door Femme Taken, dinsdag 7 februari 2017 10:25, 18 reacties • Feedback

Onze developers hebben zojuist de eerste functie voor de extra grote community-pick van iteratie #100 opgeleverd. De functie betreft een mentiontag met bijbehorende notificatie, waarmee je een andere gebruiker makkelijk kunt aanhaken in een forumtopic.

Om te vieren dat we momenteel bezig zijn met het bouwen van onze honderdste sprint sinds we halverwege 2011 zijn begonnen met werken volgens de scrummethode, doen we in deze iteratie een extra grote community-pick. Met de community-pick geven we je de mogelijkheden om te stemmen op featurerequests, waarvan de functie met de meeste stemmen wordt gebouwd. Normaal gesproken hebben we vijf punten beschikbaar voor de community-pick. Om onze honderdste sprint te vieren stellen we maar liefst twintig punten beschikbaar. Het puntenaantal staat voor de complexiteit van een ticket. Een halve punt staat gelijk aan een eenvoudige tekstaanpassing en twintig voor een complexe user story of technische taak.

In de .plan over de release van iteratie #99 hebben jullie gestemd op de eerste functie die in de beschikbare twintig punten wordt gebouwd. De mentiontag en -notificatie om een andere gebruiker aan te haken in een forumtopic won nipt van het gedeeltelijk kunnen citeren van forumposts door middel van het selecteren van de te citeren tekst.

De mentiontag kun je gebruiken door de volgende tag in een forumpost te plaatsen:

[~username]

Als een gebruikersnaam spaties of blokhaken bevat, moet hij tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

[~"[user name]"]

De gebruiker die via de mentiontag wordt genoemd in een forumpost, ontvangt een notificatie. De ontvangst van dit type notificatie kan uitgezet worden in de notificatie-instellingen. In de forumpost wordt de mentiontag weergeven als '@username'. De gebruikersnaam linkt naar het profiel van de genoemde gebruiker.

Volgende community-pick

Het bouwen van de mentiontag heeft dertien punten gekost, zodat er nog acht punten overblijven in de XL community-pick. Tot woensdagochtend 09.00u kun je stemmen op de volgende functie die we in iteratie #100 gaan bouwen. Nieuw ten opzichte van de vorige poll is een suggestiefunctie voor de mentiontag, waarmee je na het typen van een @-teken suggesties krijgt voor gebruikersnamen. Zo kun je snel en foutloos een [~username]-tag maken.