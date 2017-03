Door Tweakers Adv, woensdag 29 maart 2017 13:00, 18 reacties • Feedback

Vorige maand kregen tien tweakers de kans om met nieuwe curved led-gamingmonitoren van Samsung aan de slag te gaan. Als begin van een twee weken durende testperiode werd op Tweakers HQ een speelsessie met Overwatch georganiseerd.

Natuurlijk mochten de Tweakers ook zelf met de monitoren spelen. Alle instellingen van de schermen mochten gewijzigd worden en sommige tweakers bouwden zelfs een opstelling met drie schermen. Van Samsung waren er twee productspecialisten om alle vragen te beantwoorden en tips te geven voor de testperiode.

Na de speelsessie gingen de monitoren naar de testers thuis om er verder mee aan de slag te gaan. De reviews verschijnen de komende tijd online of staan er al. Je kunt ze hier vinden. Na de test zijn alle schermen weer teruggestuurd en kregen de testers een goodiebag van Samsung en Tweakers

Nu wil het geval dat we zo'n goodiebag overhebben en die verloten we graag onder jullie. Winnen is simpel, vul de poll hieronder in en maak kans op de goodiebag. Inclusief een paar unieke Tweakers-sokken. Stemmen kan tot en met 2 april.