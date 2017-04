Door Frederik Zevenbergen, donderdag 20 april 2017 08:00, 8 reacties • Feedback

Samen met spir-it, de ict-dienstverlener voor de rechtspraak, presenteert Tweakers een nieuwe en spannende uitdaging voor it-ers. Bij Operation Stealth draait het om de vaardigheden, het vernuft en de creativiteit van de deelnemers om de zaak tot een goed einde te brengen.

Operation Stealth

De game is bedacht en gemaakt in samenwerking met spir-it, en is een mix tussen dagelijkse praktijk, waargebeurde extremen en wat fantasie. In Operation Stealth gaat het over een rechtszaak tegen leden van een hackerscollectief. Geprobeerd is om de overheid te chanteren met een cyberaanval op een waterzuivering. Deze aanval is voorkomen en de daders zijn achterhaald. Helaas geven die zich niet zomaar gewonnen, want aan alle kanten wordt geprobeerd om de zaak te beïnvloeden.

Deze game gaat je uitdagingen voorschotelen die voor it’ers soms verplichte kost zijn. Ze zijn verschillend van aard, maar hebben allemaal één ding gemeen: een brandend productieprobleem dat direct opgelost moet worden. Het ene moment sta je in real time logs te volgen om te analyseren hoe je site wordt aangevallen, het andere moment moet je ingrijpen in productiecode om een foutmelding te verhelpen, of je moet gigabytes aan logs uitgraven voor een root cause analysis. Kun jij de aanvallen afwenden en zorg je voor een ongestoorde rechtsgang?

Winnen?

Heb jij de game uitgespeeld? Dan maak je kans op prachtige prijzen! Tien spelers winnen een Ubiquiti UniFi Access Point Pro. Daarnaast ontvangen de tien winnaars een uitnodiging om op 31 mei naar De Bunker in Amsterdam te komen. Je krijgt een exclusieve rondleiding en een kijkje achter de schermen in een van de zwaarst beveiligde rechtbanken van Nederland.

Spir-it

De samenleving heeft in toenemende mate behoefte aan efficiënte informatie-uitwisseling met de rechtspraak. Transparantie, informatie-uitwisseling, betrouwbaarheid en deskundigheid zijn daarbij voor spir-it van het hoogste belang. Een optimale en vitale ict-ondersteuning is hierbij onmisbaar. Van een veilige videoconference met het buitenland tot het beschikbaar probleemloos serveren van een uitspraak die door honderdduizenden tegelijk wordt opgevraagd.

Spir-it hoopt via deze game bekend te worden onder tweakers. Spir-it is een organisatie waarbij het maatschappelijk belang vooropstaat. Het unieke is dat de hele keten bij spir-it in eigen beheer is. Er wordt zoveel mogelijk zelf gedaan, juist om de onafhankelijkheid van de rechtspraak in stand te houden. Spir-it wil naast naamsbekendheid ook nieuw en bestaand it-talent interesseren voor een carrière bij de rechtspraak.

Voorwaarden

Operation Stealth is alleen via laptop of desktop te spelen.

Winnaars hebben een geregistreerd account op Tweakers.

Meedoen met de winactie kan tot en met zondag 21 mei. Hierna is het wel mogelijk om de game te spelen, maar ding je niet meer mee naar de prijs.

Winnaars krijgen uiterlijk dinsdag 23 mei per e-mail bericht. Houd ook je spamfolder in de gaten. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden aselect gekozen uit de groep die de challenge succesvol heeft afgerond.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars ontvangen PoE ter waarde van 149 euro.

Winnaars ontvangen een exclusieve uitnodiging voor een rondleiding in De Bunker in Amsterdam op woensdag 31 mei 2017.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers, spir-it, Egotribe en Omines zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen over de actievoorwaarden kun je contact opnemen met Tweakers via operationstealth@tweakers.net. Zit je vast of wil je iemand helpen? Check het tips & tricks-forumtopic.