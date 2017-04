Door Frederik Zevenbergen, vrijdag 21 april 2017 09:35, 33 reacties • Feedback

Op zaterdag 13 mei houdt Tweakers in samenwerking met Capgemini een brunch voor Tweakers in Utrecht. Daar houden we een pubquiz, kun je helemaal los op het hamburgerbuffet en gaan we vervolgens naar de Big Talent Day van Capgemini.

Hamburgers en prijzen

Vanaf half tien ben je welkom in restaurant Ruig, waar het brunchbuffet voor je klaarstaat, met broodjes, soep, salades en heerlijke verse hamburgers. Daar houden we ook de Tweakers Pubquiz.

Big Talent Day

Aansluitend gaan we naar Big Talent Day van Capgemini. Niet alleen zijn daar inspirerende presentaties van onder andere Daniel Gebler, cto van Picnic en Loren Roosendaal van IC3D media, er is ook veel te doen: workshops, talentboosters en nog veel meer interactie. Onderwerpen waar je dan aan moet denken zijn: onderwerpen als IBM Watson, Blockchain en Robotics. En natuurlijk een heel gezellige social.

Tweakers-bus

Het vervoer naar de Big Talent Day is ook iets bijzonders, want als Tweakers iets regelt met vervoermiddelen, dan doen we dat goed; jullie zijn inmiddels wel wat gewend van ons. Dus onderweg spelen we een rondje Tweakers Tech Bingo voor nog meer Tweakers-goodies.

Ga je mee?

Lijkt dit je wat en wil je samen met ons naar de Big Talent Day van Capgemini? Geef je dan in de poll hieronder op. We hebben dertig plekken te verloten. Mocht je samen met een vriend of vriendin willen komen, neem even contact met ons op. We hebben ook een speciaal topic om af te spreken of om te kijken of je samen te reizen. Dat topic vind je hier.

Spelregels