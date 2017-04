Door Tweakers Concepts, maandag 24 april 2017 17:00, 2 reacties • Feedback

Op donderdag 13 april kregen zestig tweakers de kans om de nieuwe Samsung Galaxy S8 nader aan de tand te voelen. En dat deden ze niet in zomaar een zaaltje, dat moest natuurlijk iets tofs worden. Dat hebben we gevonden in het planetarium van Artis.

Na een lekkere Italiaanse maaltijd begonnen we met een welkomstwoordje van zeef, die spreker Julian Lengkeek van Samsung introduceerde. Julian is de productexpert van de Galaxy S8. De aanwezige tweakers werden uitgedaagd om een vraag over de Galaxy S8 te verzinnen die Julian niet wist te beantwoorden en dat heeft hij geweten. Toch sloeg Julian zich er manmoedig doorheen en werden zo goed als alle vragen beantwoord.

Om het thema Infinity te onderstrepen gaf Milo Grootjen van het Artis-planetarium een rondleiding door de ruimte. Door de 360-gradenprojectie ontstaat een indrukwekkend beeld. Als laatste was de microfoon voor Tim van Tweakers. Die had de schone taak om via een quiz drie Galaxy S8’s onder de aanwezige tweakers te verloten.

Na het formele gedeelte begon de social en daar begon ook het echte testen. In de zaal lagen daarvoor de nodige toestellen klaar. Gewoon los, maar ook in speciale themaopstellingen, zodat je DeX kon testen, waarbij de Galaxy S8 kan worden aangesloten op een monitor, toetsenbord en muis. Maar ook de nieuwe digitale assistent Bixby en het unlocken van het toestel via een irisscan werden uitvoerig getest. De camera werd eveneens flink getest; we hadden speciaal een schemerachtig decor gemaakt om de camera maximaal op de proef te stellen. Het design van het toestel viel bij de tweakers in de smaak; vooral de kleine bezels en het scherm werden geroemd. Zo bleef het nog lang gezellig in Artis. Wil je meer weten? Check de video.

Oh, er is nog een dingetje. We hadden natuurlijk veel meer aanmeldingen voor de avond dan we mensen kwijt konden. Dat spijt ons en Samsung, dus om het een beetje goed te maken mogen we nog twee Galaxy S8-toestellen weggeven. Je kunt een van de S8's winnen door de vraag in de onderstaande poll goed te beantwoorden.

De Samsung Galaxy S8 zit vol met nieuwe technologische ontwikkelingen. Met o.a. een irisscanner en de vingerafdruksensor, ben je er van verzekerd dat je toestel veilig is. Naast veiligheid biedt de Galaxy S8 je ook de gemakken die je wenst.

Persoonlijke mappen openen, spelletjes besturen, profiel beveiligen, oproep opnemen/weigeren, ontgrendelen van je toestel.

Spelregels: